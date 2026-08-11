Paiporta refuerza la inclusión en las fiestas de Sant Roc con espacios reservados para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Paiporta ha preparado diferentes zonas reservadas y adaptadas para personas con movilidad reducida durante las fiestas de Sant Roc 2026, con el objetivo de facilitar que toda la ciudadanía pueda disfrutar de las actividades programadas en igualdad de condiciones.

Estos espacios estarán disponibles en algunos de los principales actos de las fiestas, entre ellos las orquestas y conciertos, el día del eclipse, la Entrada de Moros i Cristians, la mascletà, el castell y otras actividades multitudinarias. La ubicación y adaptación de estos puntos se ha planificado teniendo en cuenta las características de cada emplazamiento y las necesidades de accesibilidad.

La medida forma parte del compromiso del ayuntamiento con unas fiestas más inclusivas, accesibles y participativas, bajo el lema “Més il·lusió, més cor, més Paiporta”. En esta línea, durante la Volta a Peu también se incorporaron medidas específicas de inclusión, como una “Salida Tranquila” para niños y niñas que pudieran necesitar un entorno con menor estímulo, así como la previsión de mapas del recorrido para facilitar su participación y disfrute de la actividad deportiva.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha señalado que “Sant Roc tiene que ser una celebración compartida por todo Paiporta. Cuando hablamos de hacer pueblo, hablamos también de garantizar que todas las personas puedan participar y disfrutar de nuestras fiestas con las mismas oportunidades. El trabajo que estamos haciendo para adaptar los espacios, junto al dispositivo de Policía Local y Protección Civil, busca precisamente que la ciudadanía se sienta acompañada, segura y atendida”

La concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, Mª Jesús López, ha destacado que “la inclusión no puede ser un añadido, sino que debe estar presente desde la planificación de cada actividad. Por eso hemos trabajado junto a Espai y el personal municipal para adaptar los espacios y habilitar zonas reservadas”.

La preparación de estos espacios ha contado con el trabajo coordinado del área de Espai y de los trabajadores y trabajadoras municipales, que han adaptado los emplazamientos para garantizar unas condiciones adecuadas de acceso y visibilidad.

Además, durante las fiestas se desplegará un dispositivo de seguridad y atención a la ciudadanía con presencia de Policía Local y Protección Civil, que estará especialmente atento a las posibles necesidades de las personas asistentes y a cualquier incidencia que pueda producirse durante los actos.

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Con estas medidas, Paiporta avanza hacia unas fiestas en las que la accesibilidad y la inclusión formen parte de la celebración, para que Sant Roc pueda ser disfrutado por toda la ciudadanía.