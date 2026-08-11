Solidaridad
Paterna convoca una vigilia de apoyo con el pueblo colombiano tras el terremoto
Hoy martes, a partir de las 22:00 horas, el encuentro tendrá lugar frente a las puertas del Ayuntamiento, como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias
El Ayuntamiento de Paterna ha convocado para esta noche, martes 11 de agosto, una Vigilia en solidaridad con el pueblo colombiano, tras el fuerte terremoto ocurrido ayer en el país y que ha dejado más de un centenar de víctimas, heridos y graves daños materiales.
La concentración está prevista a las 22:00 horas a las puertas del consistorio y abierta a toda la ciudadanía que desee participar en este gesto colectivo de apoyo y cercanía hacia Colombia en estos momentos de dolor y conmoción.
Con esta iniciativa, el ayuntamiento pretende trasladar el afecto y la solidaridad de la ciudad de Paterna a todas las personas damnificadas, así como expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y reconstrucción.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha mostrado en nombre de los paterneros y paterneras todo el apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familias.
“Desde Paterna, abrazamos de corazón a Colombia en estos momentos de dolor. Toda nuestra fuerza y cariño. Hoy, más que nunca, estamos con Colombia y, muy especialmente, con nuestros vecinos y vecinas de Paterna con raíces colombianas”.
La vigilia consistirá en un acto sencillo de recogimiento, en el que las personas asistentes podrán encender velas como símbolo de recuerdo a las víctimas y de esperanza para todos los afectados.
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