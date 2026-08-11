Quart de Poblet contará con un nuevo polígono industrial de 400.000 metros cuadrados en la partida de Los Hornillos

El desarrollo urbanístico del sector SI-1 Los Hornillos de Quart de Poblet continúa avanzando en su tramitación después de que el Plan Parcial haya obtenido el Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable dentro del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica. El proyecto permitirá transformar una amplia zona de suelo urbanizable industrial situada en esta partida de la población valenciana en un nuevo espacio empresarial dotado de infraestructuras, servicios, zonas verdes y capacidad para acoger nuevas actividades económicas. El agente urbanizador del sector es la mercantil Hornillos Gestor SL que ya ha presentado un plan valorado en más de 32 millones de euros para acometer las obras. La urbanización será asumida por los propietarios y permitirá dotar a los terrenos de las infraestructuras necesarias para su transformación en un área industrial moderna y plenamente funcional.

El sector cuenta con una superficie aproximada de 50 hectáreas, de las que alrededor de 37 hectáreas se encuentran dentro del término municipal de Quart de Poblet. El ámbito está clasificado como suelo urbanizable industrial en el Plan General Estructural y tendrá como uso principal la actividad industrial, aunque también se contemplan usos terciarios y dotacionales vinculados a las empresas y a los servicios necesarios para el funcionamiento del futuro espacio empresarial.

La edificabilidad prevista supera los 397.000 metros cuadrados industriales en el conjunto del sector. De esta superficie, cerca de 295.000 metros cuadrados corresponden al ámbito situado dentro de Quart de Poblet. Estas dimensiones permitirán ampliar la disponibilidad de suelo para la implantación de nuevas actividades económicas y reforzar la capacidad del municipio para atraer proyectos empresariales. El futuro polígono se ubica junto a la planta de tratamiento de residuos de la Emtre que está también en esta partida de Los Hornillos, junto a la A3 y cerca del centro comercial Bonaire. Algunos propietarios de las parcelas afectadas, en su mayoría terrenos agrícolas, y alguna empresa, han alegado a favor y en contra del proyecto, y sus alegaciones se han tenido en cuenta o se han rechazado por parte del ayuntamiento. Todo ello dentro del procedimiento administrativo para avanzar en el plan urbanístico.

Partida de los Hornillos, en una captura de Google Maps, donde se desarrollará el polígono. / Redacción Levante-EMV / 74

La alcaldesa: "Atraerá inversión, nuevas empresas y empleo"

La alcaldesa de Quart de Poblet Cristina Mora ha destacado que el desarrollo de este sector supondrá “una oportunidad para modernizar una zona que lleva décadas pendiente de urbanización y convertirla en un espacio preparado para atraer inversión, nuevas empresas y empleo”. Mora ha señalado que la actuación permitirá "mejorar las infraestructuras y la integración urbana del ámbito, además de incrementar las zonas verdes y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico del municipio".

El Plan Parcial contempla la adecuación completa del sector y la creación de una red de servicios e infraestructuras que incluirá nuevas calles, aceras, alumbrado público, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico. También se prevé la ejecución de redes de telecomunicaciones, sistemas de drenaje de aguas pluviales y otras infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento del área.

"La ordenación incluirá igualmente medidas destinadas a mejorar la movilidad y facilitar los accesos industriales con conexiones a la A3. El diseño del sector deberá responder a las necesidades de las futuras empresas, garantizar la circulación de vehículos y asegurar una conexión adecuada con las infraestructuras y vías existentes", añaden fuentes municipales.

El desarrollo de Los Hornillos permitirá recuperar un ámbito que lleva más de cincuenta años sin urbanizar y convertirlo en un espacio empresarial moderno. Con el avance de la tramitación y la emisión del informe ambiental y territorial favorable, el Plan Parcial del sector SI-1 da un nuevo paso hacia su futura ejecución. "La actuación aspira a reforzar el tejido económico de Quart de Poblet mediante la creación de un nuevo polo industrial, combinando el crecimiento empresarial con la mejora urbana, la ampliación de las zonas verdes y el cumplimiento de los criterios ambientales y territoriales establecidos", finalizan estas fuentes.