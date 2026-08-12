Albuixech ya no será el primer pueblo en ver el eclipse: las lluvias torrenciales en Islandia frustran el proyecto
A pesar de la decepción inicial por la lluvia en Islandia, los asistentes podrán vivir el eclipse en vivo y seguirlo por la pantalla
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Las lluvias torrenciales en Islandia han impedido que Albuixech sea el primer pueblo en ver el eclipse en directo desde este país. La Associació Astronòmica había anunciado el acontecimiento que podía verse en una pantalla gigante, pero no ha sido posible y la decepción ha cundido entre los cientos de personas que han acudido a este municipio de l’Horta Nord.
No obstante, todavía queda vivir el eclipse en vivo y seguirlo por la pantalla que emite desde el observatorio de la localidad, con las explicaciones de los expertos, que advierten continuamente de las medidas de seguridad.
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