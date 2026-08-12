Generalitat lleva al juzgado a Paterna por la cesión del centro de día

El Institut Valencià d'Acció Social i Sanitat (IVASS) no desalojará la Residencia de Diversidad Funcional y Centro de Día ubicada en la carretera de Manises de Paterna, al menos de momento. Será el juez y no el Ayuntamiento de Paterna quien determine si la conselleria de Servicios Sociales tiene que abandonar la infraestructura cedida por el Ayuntamiento de Paterna, tras revocar la cesión por pleno. La Generalitat Valenciana ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el consistorio por el acuerdo plenario del 11 de mayo de 2026, en el que se desestimaron las alegaciones presentadas por la Conselleria contra la reversión de la cesión aprobada por el consistorio, quien tras ese pleno inició formalmente el expediente . Reversión que ahora se ha ejecutado, con un decreto firmado el pasado 7 de agosto, donde se incorpora de nuevo el inmueble, tanto en el Registro de la Propiedad como en el Inventario Municipal de Bienes del municipio de l'Horta Nord. Además, en dicho decreto se pedía al IVASS el desalojo del edificio en 15 días, y determinaba multas de hasta un millón de euros en caso de incumplimiento.

Redacción Levante-EMV

Una amenaza que no entienden desde la conselleria de servicios sociales, y que solo se explican si desde el gobierno local de Juan Antonio Sagredo no han recibido aún la notificación por parte del Juzgado de la interposición del recurso contencioso-administrativo a mitad del pasado mes de julio. "La reversión está judicializada y por tanto paralizada. No entendemos como el Ayuntamiento de Paterna ha emitido este decreto, que no es aplicable hasta que se resuelva el contencioso", señalan fuentes de la conselleria de Servicios Sociales.

Otros usos

Dese la entidad autonómica no consideran que se haya hecho un mal uso de la residencia y centro de día. Algo que no comparten desde el Ayuntamiento de Paterna, que denuncian que el centro se construyó hace 20 años conjuntamente entre el consistorio y la Diputación de València para albergar 38 plazas residenciales y 64 plazas en el centro de día para personas con diversidad funcional. Paterna asegura que el IVASS ha utilizado el inmueble como recurso dotacional para albergar a otro tipo de colectivos en riesgo, como menores, mayores o incluso refugiados de Ucrania, lo que motivó a iniciar la reversión del centro de día hace un año, en julio de 2025.