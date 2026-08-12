Y en Puçol se hizo de noche y la gente aplaudió: "¡Pero qué pasada, no me creía lo del eclipse!"

Y se hizo de noche y la gente aplaudió. Como cuando es el final de una obra de teatro, esa emoción es la que sintieron los cientos de personas que se aglomeraron en la plaça dels Vents de Puçol, uno de los sitios escogidos por la Generalitat Valenciana para ver el eclipse total, con gran acierto, porque el visionado fue perfecto.

"¡Madre mía pero qué pasada!", "¡Pero que se hace de noche de verdad, no me lo creía!", se podían escuchar al lado de la playa mientras la luna poco a poco tapaba el sol y obraba ese "milagro" único que solo hemos podido disfrutar algunos privilegiados.

"Levantarse a las 6 de la mañana y venir desde Murcia ha valido la pena solo por este minuto", le decía una pareja de Murcia a otras vecinas de Puçol, mayores, que les contestan que "nosotros, o lo veíamos ahora, o ya no veíamos ninguno".

No es de extrañar que esté lugar privilegiado también fuera el elegido por algunas autoridades del Consell. Así la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, anfitriona de excepción de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero que en esta ocasión estuvo acompañada de su hermana, Elena Camarero, concejala del Ayuntamiento de Puçol. Junto a ellas, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, secretario autonómico de turismo, José Manuel Camarero, el director general de Ciencia e Innovación, Rafa Sebastián, la directora general de Innovación en Emergencias Miriam Gil y la diputada Verónica Marco.

Valoración positiva del evento

Todos ataviados con sus gafas disfrutaron del eclipse: "No me imaginaba que iba a venir tanta gente, pero todo ha funcionado muy bien. Se ha controlado perfectamente el tráfico , y los accesos, y la gente ha podido disfrutar", señalaba la alcaldesa Paz Carceller.

No es para menos. Unos 34 dispositivos extras de la Guardia Civil, 5 patrullas de la Policía Local, 2 ambulancias, 2 drones, 5 agentes forestales y un autobomba garantizaron la seguridad en Puçol.

El espacio elegido, la Plaça Rosa dels Vents, está junto a la playa, por lo que también se ha ampliado el horario de socorrismo hasta las 21:00 horas.

Playa en la que muchos continuaron para ver el siguiente espectáculo del día, la lluvia de perseidas.La emoción continúa.