De solar lleno de basura a vertedero incontrolado de escombros en un pueblo de l'Horta
Cerca del campus de la Universitat de València y del centro de producción de À Punt, una parcela propiedad de la Generalitat acumula escombros, muebles viejos, electrodomésticos rotos y .... hasta patatas en descomposición
Los contenedores están desbordados, y desde hace años, el terreno ubicado en el carrer de l'Enginyer Julio Cervera se ha convertido en una escombrera ilegal
Ya hace muchos meses, varios años también, que cerca del campus de la Universitat de València y del centro de producción de À Punt, en una parcela propiedad de la Generalitat pero ubicada en término municipal de Burjassot, se acumulan multitud de residuos, enseres retirados, muebles viejos, materiales de construcción, cables y hasta comida.
Esta semana se han visto otra vez restos de materiales de construcción, azulejos y ladrillos, junto a otros escombros. Otras veces hay cajas, maderas, pequeños electrodomésticos estropeados, muebles rotos, sofás, sillones y sillas, y también cableado y otros residuos procedentes de pequeñas obras y reformas.
Y el martes, para acabar de rematar este atentado al medio ambiente y la salud pública, había un montón de patatas tiradas sobre la acera, que ya habían empezado a descomponerse por los efectos del intenso calor.
Los contenedores están desbordados, y desde hace mucho tiempo, el terreno ubicado en el carrer de l'Enginyer Julio Cervera se ha convertido en una escombrera ilegal, en un vertedero de inertes y enseres viejos. El cartel firmado por el Ayuntamiento de Burjassot lo dice bien claro es una parcela de la Generalitat en la que solo hay árboles e inmundicia. Desde luego, las autoridades deberían tomar medidas, sancionar a los infractores, limpiar el terreno y vallarlo para evitar los vertidos ilegales.
Este vertedero está ubicado cerca del campus de l'Escola Técnica Superior d'Engineria de Burjassot, de la Universitat de València, en un tramo donde hay árboles que está pegado a las aceras y a las plazas destinadas al estacionamiento de los vehículos.
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