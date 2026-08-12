De solar lleno de basura a vertedero incontrolado de escombros en un pueblo de l'Horta

Ya hace muchos meses, varios años también, que cerca del campus de la Universitat de València y del centro de producción de À Punt, en una parcela propiedad de la Generalitat pero ubicada en término municipal de Burjassot, se acumulan multitud de residuos, enseres retirados, muebles viejos, materiales de construcción, cables y hasta comida.

Colchones, palets y muebles también son tirados en este terreno. / J.M.V.

Esta semana se han visto otra vez restos de materiales de construcción, azulejos y ladrillos, junto a otros escombros. Otras veces hay cajas, maderas, pequeños electrodomésticos estropeados, muebles rotos, sofás, sillones y sillas, y también cableado y otros residuos procedentes de pequeñas obras y reformas.

Cables y otros restos de obras se acumulan en la zona. / J.M.V.

Y el martes, para acabar de rematar este atentado al medio ambiente y la salud pública, había un montón de patatas tiradas sobre la acera, que ya habían empezado a descomponerse por los efectos del intenso calor.

La parcela se ha convertido ya en un vertedero incontrolado. / J.M.V.

Los contenedores están desbordados, y desde hace mucho tiempo, el terreno ubicado en el carrer de l'Enginyer Julio Cervera se ha convertido en una escombrera ilegal, en un vertedero de inertes y enseres viejos. El cartel firmado por el Ayuntamiento de Burjassot lo dice bien claro es una parcela de la Generalitat en la que solo hay árboles e inmundicia. Desde luego, las autoridades deberían tomar medidas, sancionar a los infractores, limpiar el terreno y vallarlo para evitar los vertidos ilegales.

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Los residuos ocupan las aceras de los alrededores del Campus de la Universitat de València. / J.M.V.

Este vertedero está ubicado cerca del campus de l'Escola Técnica Superior d'Engineria de Burjassot, de la Universitat de València, en un tramo donde hay árboles que está pegado a las aceras y a las plazas destinadas al estacionamiento de los vehículos.