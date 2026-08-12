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De solar lleno de basura a vertedero incontrolado de escombros en un pueblo de l'Horta

Cerca del campus de la Universitat de València y del centro de producción de À Punt, una parcela propiedad de la Generalitat acumula escombros, muebles viejos, electrodomésticos rotos y .... hasta patatas en descomposición

Los contenedores están desbordados, y desde hace años, el terreno ubicado en el carrer de l'Enginyer Julio Cervera se ha convertido en una escombrera ilegal

Foto del vertedero ilegal de Burjassot, tomada esta semana.

Foto del vertedero ilegal de Burjassot, tomada esta semana. / J.M.V.

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José Miguel Vigara

José Miguel Vigara

Ya hace muchos meses, varios años también, que cerca del campus de la Universitat de València y del centro de producción de À Punt, en una parcela propiedad de la Generalitat pero ubicada en término municipal de Burjassot, se acumulan multitud de residuos, enseres retirados, muebles viejos, materiales de construcción, cables y hasta comida.

Colchones, palets y muebles también son tirados en este terreno.

Colchones, palets y muebles también son tirados en este terreno. / J.M.V.

Esta semana se han visto otra vez restos de materiales de construcción, azulejos y ladrillos, junto a otros escombros. Otras veces hay cajas, maderas, pequeños electrodomésticos estropeados, muebles rotos, sofás, sillones y sillas, y también cableado y otros residuos procedentes de pequeñas obras y reformas.

Cables y otros restos de obras se acumulan en la zona.

Cables y otros restos de obras se acumulan en la zona. / J.M.V.

Y el martes, para acabar de rematar este atentado al medio ambiente y la salud pública, había un montón de patatas tiradas sobre la acera, que ya habían empezado a descomponerse por los efectos del intenso calor.

La parcela se ha convertido ya en un vertedero incontrolado.

La parcela se ha convertido ya en un vertedero incontrolado. / J.M.V.

Los contenedores están desbordados, y desde hace mucho tiempo, el terreno ubicado en el carrer de l'Enginyer Julio Cervera se ha convertido en una escombrera ilegal, en un vertedero de inertes y enseres viejos. El cartel firmado por el Ayuntamiento de Burjassot lo dice bien claro es una parcela de la Generalitat en la que solo hay árboles e inmundicia. Desde luego, las autoridades deberían tomar medidas, sancionar a los infractores, limpiar el terreno y vallarlo para evitar los vertidos ilegales.

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Los residuos ocupan las aceras de los alrededores del Campus de la Universitat de València.

Los residuos ocupan las aceras de los alrededores del Campus de la Universitat de València. / J.M.V.

Este vertedero está ubicado cerca del campus de l'Escola Técnica Superior d'Engineria de Burjassot, de la Universitat de València, en un tramo donde hay árboles que está pegado a las aceras y a las plazas destinadas al estacionamiento de los vehículos.

Los contenedores están llenos de muebles y otros enseres abandonados.

Los contenedores están llenos de muebles y otros enseres abandonados. / J.M.V.

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