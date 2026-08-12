Torrent limpiará 50 parcelas privadas abandonadas tras años de reclamaciones vecinales

Un vecino de la urbanización Cumbres de Calicanto de Torrent lleva más de tres años reclamando la limpieza de una parcela situada junto a su vivienda por el riesgo de incendio que, según denuncia, supone el estado de abandono del terreno. Su caso ha llegado hasta el Síndic de Greuges, pero el Ayuntamiento de Torrent asegura que esta situación no es aislada y prepara una actuación para intervenir en alrededor de 50 parcelas privadas que actualmente necesitan trabajos de desbroce.

El consistorio ultima la adjudicación de un contrato a una empresa especializada que permitirá ejecutar de forma subsidiaria la limpieza de aquellos terrenos cuyos propietarios no cumplan con su obligación de mantenerlos en condiciones adecuadas. Según explica el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrent, José Gozalvo, el contrato se adjudicará durante el mes de septiembre, una vez finalizado el plazo para que las empresas presentaran sus ofertas.

"Hemos hecho un bando y el año pasado general también recordando las obligaciones de los dueños de las parcelas", explica Gozalvo, quien recuerda que "cualquier dueño de cada parcela es responsable de su mantenimiento".

La actuación municipal contempla aquellos casos en los que los propietarios, pese a los requerimientos, no llevan a cabo voluntariamente las tareas necesarias. "El último paso es la ejecución subsidiaria en caso de que no estén en buen estado las parcelas llenas de vegetación", señala el concejal.

Un vecino lleva tres años esperando la limpieza

Uno de esos casos es el de un residente de Cumbres de Calicanto, que ha recurrido al Síndic después de reclamar durante más de tres años la limpieza de una parcela situada junto a su vivienda, en la calle Julio Romero de Torres.

El afectado asegura que ha trasladado en reiteradas ocasiones la situación al ayuntamiento sin que, hasta el momento, se haya producido la limpieza del terreno, ni por parte del propietario ni mediante una actuación municipal.

Según recoge en su reclamación, el último expediente relacionado con esta problemática, a través del cual, según señala, el consistorio debía requerir al propietario de la parcela para que procediera a su limpieza y, en caso de incumplimiento, actuar subsidiariamente.

"Me dirijo al Síndic dado que actualmente soy morador de una vivienda en la urbanización Cumbres de Calicanto y, a pesar de mis reiteradas peticiones por escrito al Ayuntamiento de Torrent, no he conseguido que se limpie (bien de oficio o bien por parte del propietario) la parcela contigua a mi domicilio", expone el vecino en su escrito.

El afectado señala además que ha estado "llamando y comunicándome con el Ayuntamiento de Torrent" durante este periodo y expresa su preocupación por los cada vez más habituales incendios que afectan al sur de Europa. Por ello, solicita al Síndic que intervenga ante el consistorio para que se cumpla la Ordenanza Municipal de Recogida de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria.

El estado de la parcela situada junto a la vivienda de los denunciantes en Cumbres de Calicanto de Torrent. / Levante-EMV

El ayuntamiento reconoce que el caso se ha alargado más de lo habitual

Desde el consistorio señalan que el procedimiento seguido en este caso concreto se ha prolongado durante un periodo excepcionalmente largo. "Las fases de procedimientos no son tan largas, este caso se ha alargado tres años pero no suele ser lo normal, normalmente se prolongan seis meses", apunta Gozalvo en declaraciones a Levante-EMV.

Según explica el concejal, en este caso el ayuntamiento contactó con el propietario de la parcela, pero no obtuvo respuesta, por lo que se ha llegado al punto en el que resulta necesario recurrir a la ejecución subsidiaria.

El consistorio asegura además que los técnicos municipales establecen prioridades a la hora de determinar sobre qué terrenos actuar. "Los técnicos a nivel jurídico señalan las parcelas que están junto a viviendas como prioritarias", explica Gozalvo.

Una partida de 30.000 euros para ejecutar los trabajos

Para hacer frente a estas situaciones, Torrent ha reservado una partida de 30.000 euros destinada a financiar inicialmente los trabajos de limpieza. El sistema permitirá que el ayuntamiento adelante el dinero necesario para ejecutar los desbroces y que posteriormente el coste sea repercutido al propietario de la parcela.

"Tenemos una partida que asciende a 30.000 euros la inversión, es de ese dinero pero conforme se vaya gastando se va cargando el importe al propietario y vuelve ese dinero a esa partida, así que mínimo siempre tendremos 30.000 euros", explica Gozalvo.

Según el concejal, esta cantidad proporciona cobertura para aproximadamente un año y medio de actuaciones.

El estado de la parcela situada junto a la vivienda de los denunciantes en Cumbres de Calicanto de Torrent. / Levante-EMV

La nueva fórmula pretende, según el ayuntamiento, agilizar el procedimiento. "Haremos una licitación para que una empresa se quede los trabajos de limpieza y sumándole todos los expedientes", señala Gozalvo. "Tendremos una empresa de forma ágil y clara para esta tarea", añade.

En estos momentos, según los datos facilitados por el consistorio, alrededor de 50 parcelas se encuentran en situación de necesitar trabajos de desbroce y podrían quedar incluidas en este sistema de ejecución subsidiaria.

Ahora, con la futura adjudicación del contrato de desbroce, el consistorio pretende contar con una herramienta estable para intervenir en estos casos sin tener que depender de que los propietarios asuman voluntariamente la limpieza de sus terrenos.

El objetivo municipal será, según Gozalvo, dar una respuesta más ágil a las situaciones de abandono y priorizar aquellas parcelas que, por su ubicación junto a viviendas, presentan una mayor preocupación para los residentes.