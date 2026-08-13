Investigan a un policía local de Paiporta por presunto acoso a varias mujeres en redes sociales

Un agente de la Policía Local de Paiporta está siendo investigado judicialmente por tres denuncias por presunto acoso a vecinas de la localidad a través de sus redes sociales. Las tres denuncias coinciden con los tres expedientes disciplinarios que se abrieron internamente desde el Ayuntamiento de Paiporta, y que ahora están paralizados a la espera de resolución judicial, tal y como confirman tanto del gobierno local como los sindicatos CCOO, UGT y SPPLB . El Ayuntamiento de Paiporta también ha señalado que, tras incoar el primer expediente disciplinario, se derivó a este agente a servicios administrativos y, posteriormente, solicitó la baja laboral, situación en la que se encuentra actualmente. "En estos momentos, el referido funcionario tiene abiertos tres expedientes disciplinarios por presuntas faltas graves pendientes de resolución por la autoridad judicial, los cuales versan sobre hechos de extrema gravedad, encontrándose de baja desde la notificación de los mismos", señalan los sindicatos en un comunicado conjunto.

Al parecer, al menos dos de estos expedientes se originaron por el presunto acoso a vecinas de la localidad mediante mensajes privados en diversas plataformas digitales, utilizando para ello, presuntamente, la accesibilidad a sus datos personales facilitada por su cargo profesional, algo que se está investigando actualmente por el órgano judicial.

Las investigaciones preliminares señalan que este tipo de situaciones no serían aisladas. Los sindicatos policiales afirman que se ha verificado que este agente mantiene antecedentes reiterados en los distintos destinos profesionales por los que ha transitado previamente a su llegada a Paiporta, "consistente en la interposición sistemática de denuncias, quejas y reclamaciones infundadas contra mandos policiales, compañeros de plantilla y responsables políticos. Las Secciones Sindicales expresan el profundo malestar de la plantilla de la Policía Local de Paiporta", señalan.

Celebración del día de la Policía. / A.P.

La Policía Local de Paiporta cuenta con una Unidad especializada en la Atención a Víctimas de Violencia de Género y menores, especializada en atender a víctimas en este tipo de situaciones tan complejasa ya que muchas de las mujeres rehusan a no presentar una denuncia formal debido al temor de ser perseguidas y vigiladas derivado de la condición de autoridad del implicado. Como en todas las unidades especializadas en Viogen en las diferentes ciudades, las denuncias son completamente privadas y se vela por la seguridad de las mujeres, para que las víctimas se animen a denunciar si también han sido objeto de acoso en redes sociales, como en este presunto caso, o en cualquier otra situación.

"No apto" en unas oposiciones

El malestar dentro de la Policía de Paiporta se ha incrementado después de que este agente haya denunciado a Antifraude un posible amaño en los procesos selectivos de acceso y promoción interna del Ayuntamiento de Paiporta. Antifraude ha abierto investigación y desde el consistorio han remitido toda la documentación exigida, que avala la legalidad del proceso, tal y como confirman desde el gobierno local. Esta denuncia ha motivado un comunicado firmado por los tres sindicatos implicados, CCOO, UGT y SPPLB, reiterando su "firme compromiso con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen el acceso a la función pública. En este sentido, es preciso poner de manifiesto que el marco regulador autonómico para la adquisición de la condición de funcionario de carrera de la Policía Local en la Comunitat Valenciana (Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales) establece un filtro legal técnico de máxima exigencia e imparcialidad", apuntan.

Según explica las organizaciones sindicales, las denuncias provienen de un opositor, el mismo agente que acumula tres expedientes disciplinarios, que resultó calificado como 'no apto' en el proceso selectivo para la categoría de Oficial, concretamente en la prueba psicotécnica. "Lejos de acudir a los canales de transparencia legalmente establecidos, dicho aspirante rehusó expresamente presentarse a la sesión de revisión de su propio examen, declinando verificar de forma objetiva sus correcciones y puntuaciones", apuntan.

Según CCOO, UGT y SPPLB, el denunciante promovió recusaciones previas contra miembros del tribunal y otorgó un acta notarial de presuntas 'previsiones' sobre el resultado final de las personas que adquirían plaza. "Dicho documento carece de validez probatoria respecto a la limpieza del proceso, habida cuenta de que el declarante erró de forma abrumadora en sus predicciones: sobre una bolsa de más de 30 opositores, únicamente acertó 7 nombres, fallando en la inmensa mayoría de los adjudicatarios de plaza. Ello demuestra que sus afirmaciones no obedecían a ningún conocimiento real de irregularidades, sino a meras conjeturas infundadas".

Las Secciones Sindicales con representación en la Policía Local de Paiporta se reafirman categóricamente "en la profesionalidad, honorabilidad y entrega de toda la plantilla". Asimismo, anuncian la reserva de "cuantas acciones legales, penales o civiles correspondan en defensa del derecho al honor de los agentes y de la dignidad de la institución municipal", concluyen.