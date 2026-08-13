Autores, lectores y procesos creativos se dan cita en 'Un Torrent de Llibres', el podcast de las bibliotecas de Torrent

Las Bibliotecas Municipales de Torrent continúan apostando por nuevos formatos para acercar la cultura y la lectura a la ciudadanía con ‘Un Torrent de llibres’, un proyecto cultural pionero que se presenta como el único podcast de una biblioteca municipal de la Comunitat Valenciana con una propuesta centrada en conectar a autores, lectores y el proceso creativo que hay detrás de cada obra.

El podcast nace con el objetivo de tender puentes entre quienes escriben y quienes leen y ofrecer una mirada diferente al mundo de la literatura, acercando al público no solo las obras, sino también las historias, experiencias y procesos personales que se encuentran detrás de ellas.

El proyecto está conducido por Javier Pavón, bibliotecario de las Bibliotecas Municipales de Torrent y locutor del programa, y se plantea como mucho más que un espacio de entrevistas o reseñas literarias. Cada episodio busca descubrir qué hay detrás de una obra: cómo surge una idea, cómo se construyen los personajes, cuáles son las fuentes de inspiración de un autor, qué dificultades aparecen durante el proceso de escritura y cómo una historia acaba llegando a los lectores.

De esta manera, ‘Un Torrent de llibres’ combina conversaciones con autores, espacios dedicados a la experiencia de los lectores y episodios especiales vinculados a géneros literarios, literatura local, centros educativos e iniciativas culturales.

Autores, lectores y experiencias que conectan con la literatura

El podcast cuenta ya con una trayectoria que refleja la diversidad de su propuesta y que ha permitido acercar a los oyentes a distintas voces del panorama literario y cultural. Entre los protagonistas que han pasado por ‘Un Torrent de llibres’ se encuentran Máximo Huerta, Paulina Flores y José Manuel Casañ, junto a otros autores y participantes que han contribuido a construir un espacio de conversación alrededor de los libros, la creación y la cultura.

El Episodio 0, ‘Un Torrent de Llibres. La voz de nuestra comunidad’, sirve como punto de partida del proyecto y plantea precisamente la voluntad de convertir las bibliotecas en espacios abiertos donde las experiencias personales alrededor de los libros tengan también un papel protagonista.

La programación continúa con ‘¿Héroes o Villanos? La Sombra de los Borgia’, un recorrido por la historia y la historiografía de una de las familias más fascinantes y controvertidas de nuestro patrimonio cultural.

La literatura contemporánea está presente en ‘Bruno (siempre) dice NO – Con Paulina Flores’, donde la escritora chilena aborda diferentes aspectos relacionados con la creación literaria, los personajes y los límites de la narrativa.

En ‘Desde Tus Ojos: Un viaje azul con Marcus Markusen’, el podcast propone un recorrido por la percepción, la empatía y las emociones a través de la mirada del autor.

Uno de los episodios más íntimos es el protagonizado por Máximo Huerta, bajo el título ‘Mamá está dormida’, una conversación alrededor de la memoria familiar, la pérdida, los vínculos afectivos y su reflejo en la escritura.

El proyecto también abre sus micrófonos a las nuevas generaciones. El Especial Colegio Julio Verne, ‘De la piel de August a la alambrada de Shmuel’, da protagonismo a los jóvenes lectores y a su reflexión sobre obras que abordan cuestiones como la empatía y la resiliencia.

Por último, ‘Voy a Marte con José Manuel Casañ’ permite descubrir la faceta literaria del líder de Seguridad Social y conocer qué sucede cuando un creador vinculado a la música se enfrenta al proceso de escritura.

La ciudadanía también tiene su propio micrófono

Uno de los elementos diferenciales de ‘Un Torrent de llibres’ es precisamente la voluntad de convertir a los lectores en protagonistas. Las Bibliotecas Municipales de Torrent mantienen abierta la participación para aquellas personas que quieran compartir su experiencia personal con un libro: ¿qué obra les ha marcado?, ¿qué historia recuerdan especialmente?, ¿qué lectura cambió su manera de ver el mundo?

A través de esta iniciativa, cualquier vecino o vecina puede acercarse al estudio de las Bibliotecas de Torrent y poner voz a esa experiencia para compartirla posteriormente con toda la comunidad lectora. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario habilitado en la página web municipal: torrent.es/un-torrent-de-llibres#inscripcio-form

Una apuesta por la innovación cultural desde las bibliotecas

Con ‘Un Torrent de llibres’, las Bibliotecas Municipales de Torrent amplían sus canales de divulgación y participación ciudadana y demuestran que la promoción de la lectura también puede encontrar nuevos caminos a través del formato podcast. El proyecto apuesta por un contenido cercano, dinámico y de calidad, utilizando el audio como herramienta para descubrir autores, conocer mejor sus obras y poner en valor tanto el proceso creativo como la experiencia personal de quienes leen.

Como explica Javier Pavón, bibliotecario y locutor del programa, “queremos que cada episodio sea un espacio donde el oyente no solo descubra su próxima lectura, sino que entienda el alma y el esfuerzo que hay detrás de cada página escrita”.

El podcast está disponible en las principales plataformas de reproducción de contenidos, entre ellas Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music, permitiendo que los contenidos puedan escucharse tanto desde Torrent como desde cualquier lugar.