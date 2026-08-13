El Ayuntamiento de Godella retira residuos de un vertedero incontrolado e instalará cámaras de vigilancia

El Ayuntamiento de Godella ha llevado a cabo trabajos de limpieza y retirada de los residuos que se acumulaban en el vertedero incontrolado ubicado junto al Frontenis Valencia. Los trabajos refuerzan el compromiso del consistorio y de la empresa adjudicataria del nuevo contrato con la limpieza de los espacios públicos. Además, ha anunciado que se está estudiando la instalación de cámaras para evitar que se repitan estas situaciones.

De igual modo, la administración local insiste para seguir mejorando la respuesta ante estas situaciones incontroladas y recuerda que la limpieza requiere también de la colaboración de la ciudadanía. Por este motivo, se insiste en la necesidad de respetar los días y horarios establecidos para depositar los residuos y se recuerda que el incumplimiento de la normativa puede conllevar sanciones económicas de hasta 6.000 euros.

Control y vigilancia

El Ayuntamiento trabaja además en nuevas medidas para evitar que estos comportamientos se repitan o generalicen. Con el objetivo de mejorar la capacidad de prevención, control y actuación en la zona, la concejalía de Modernización y la Policía Local de Godella han puesto en marcha la gestión de un proyecto para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia.

También se trabaja para la posibilidad de ampliar las sanciones económicas en caso de incumplimiento para aumentar la concienciación de la población y fomentar una mayor responsabilidad en el uso y mantenimiento de los espacios públicos.

El alcalde, José María Musoles, ha destacado la importancia de hacer frente a estos incumplimientos: “La limpieza de nuestra localidad es una cuestión prioritaria para este equipo de gobierno y vamos a seguir trabajando en esa línea. Se combinarán nuevas actuaciones de limpieza y vigilancia, pero vamos a apostar también por endurecer las medidas contra los que incumplen las normas y ensucian nuestras calles”.

El Ayuntamiento de Godella refuerza así su compromiso firme con la mejora continua del municipio y hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración de toda la ciudadanía para contribuir entre todos a una Godella siempre limpia y cuidada.