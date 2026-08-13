Balance policial en las fiestas de Silla: Incautan marihuana en la estación y cocaína en el acceso al recinto taurino

Con ocasión de la celebración de las fiestas patronales de Silla, la Policía Local de este municipio, tras evaluar los riesgos existentes, ha planificado un dispositivo especial de seguridad cuyo objeto es garantizar la seguridad vial y la seguridad ciudadana en la localidad.

Estos dispositivos de seguridad se han llevado con mayor intensidad, durante los días que se han celebrado los festejos taurinos, ya que éstos provocan una mayor movilidad, tanto de personas como de vehículos.

Como parte de estos dispositivos, se intensificó la actuación policial en base al Plan Estratégico Operativo contra el Menudeo y Drogas (PEOM) de sustancias estupefacientes, realizando diversos controles en varios puntos de la población.

Uno de los puntos más controlados fue la Estación de Tren de Silla, por donde acceden muchas personas a visitar la población y a participar en los festejos. Allí, en un control realizado el 11 de agosto de 2026, sobre las 18:00 horas, Agentes de la Policía Local de Silla observaron la actitud extraña de un varón de 29 años cuando detectó la presencia policial. Por ello, se le interceptó y, tras efectuarle un cacheo superficial, le fue localizado ocho dosis individualizadas de “marihuana” y una cantidad significativa de dinero en moneda fraccionada. Ante estos hechos, los Agentes incautaron la sustancia prohibida y redactaron diligencias por la comisión de un delito contra la salud pública, que se traspasaran al cuerpo estatal.

Seguidamente, sobre las 20:15 horas, los Agentes se desplegaron por distintos puntos de acceso al recinto y recorrido taurino, observando a un vehículo cuyo conductor cometió una infracción de tráfico, lo que motivo que le dieran el alto y lo interceptaran. Se trataba de un varón de 33 años, cuya actitud llamó la atención de los Agentes. Así, decidieron inspeccionar con más profundidad el vehículo, descubriendo que esta persona portaba numerosas dosis individuales de lo que parecía ser “cocaína” y, de nuevo, una cantidad de importante de dinero en moneda fraccionada. En esta ocasión, los Agentes procedieron a la detención de esta persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, aprehendiendo las sustancias detectadas y el dinero, y se procedió a redactar diligencias que ya han sido derivadas al cuerpo estatal.

Otras intervenciones

Además, también se han realizado numerosas intervenciones policiales asistenciales a personas indispuestas o lesionadas, atención de discusiones y reyertas, se ha procedido a denunciar administrativamente a numerosas personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en espacios públicos, y se han instruido diversos atestados por la comisión de delitos contra la seguridad vial, ya sea porque sus conductores iban bajo de la influencia de alcohol o drogas o conductores que no disponían de la autorización administrativa necesaria para conducir.

Un año más, los continuos controles realizados para velar por la Seguridad Vial y la Seguridad Ciudadana por parte de la Policía Local de Silla, y el impulso que le ha dado el desarrollo del Plan Estratégico Operativo contra el Menudeo y Drogas para prevenir el tráfico de estupefacientes y el consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos, han dado sus frutos. Los Agentes destacan que está siendo muy relevante la participación de la unidad canina implementada recientemente en la Policía Local de Silla.