Burjassot honra a la Virgen de la Asunción y Sant Roc en la clausura de sus festejos

Este fin de semana Burjassot vivirá intensamente la recta final de sus fiestas. El 15 de agosto el municipio celebra la Virgen de la Asunción en una jornada en el que la tradición y la música se entremezclan para el disfrute de las y los burjasssotenses.

El día empezará a las 10:00 horas, con la recogida de las clavariesas que, una hora más tarde, sobre las 11.00, se reunirán en la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) para iniciar el pasacalle hasta la parroquia de San Miguel donde tendrá lugar la Misa Mayor en honor a la Virgen.

Ya por la tarde, a las 20:00, será el volteo de las campanas y se dispararán las 21 salvas en honor a Sant Roc. Tras estas, y después del pasacalle de las Clavariesas desde el Ayuntamiento hasta la parroquia de San Miguel, dará comienzo la procesión en honor a la Virgen de la Asunción, acompañados por la música de la Agrupación Musical Los Silos. Al finalizar, se disparará un ramillete de fuegos artificiales.

Para finalizar el día de la festividad de la Virgen de la Asunción, a las 23.30 horas, la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) acogerá un musical que, junto a la actuación de Primavera Valenciana, haciendo un tributo a la Gossa Sorda y a Obrint Pas, cerrarán la programación musical de las fiestas de este 2026. Ambas actuaciones están patrocinadas por la Concejalía de Fiestas, dirigida por Manuel Pérez Menero.

El cartel anunciador de las actuaciones musicales. / A. B.

Día de Sant Roc

El 16 de agosto Burjassot va a vestirse de gala para vivir el día más importante de sus fiestas patronales, el día de Sant Roc, que reúne a las y los burjassotenses para rendirle homenaje.

En esta última jornada de las fiestas no va a faltar la tradición y la devoción al Santo que se mostrara en cada uno de los actos programados; que comenzarán a las 8.00 h con una despertà a cargo de los Clavarios de Sant Roc 2026 y, una hora más tarde, sobre las 9.00 horas, se celebrará en la Ermita del Santo la tradicional misa en honor a este, ofrecida por la Asociación de Amics de Sant Roc. Al finalizar la eucaristía, se repartirá horchata y fartons para todos los asistentes.

Los clavarios se reunirán a las 11:30 h en la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) para dirigirse en pasacalles a la parroquia de San Miguel Arcángel, acompañados por la Agrupación Musical Los Silos. En la parroquia, a las 12.00 horas, tendrá lugar la Misa Mayor en honor al santo.

La pólvora será también protagonista de la jornada, ya que, a las 14.00 h la traca “correguda”, que se encenderá en el Ayuntamiento, llegará hasta la calle Pintor Goya para dar fuego a la mascletá, patrocinada por la Concejalía de Fiestas, en honor al patrón a cargo de la Pirotecnia Mediterráneo.

Pujà y Rodà

Por la tarde, a las 19.30 h, los clavarios volverán a concentrarse en la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) y, desde allí, en pasacalles, bajarán hasta la parroquia de San Miguel Arcángel acompañados por la Agrupación Musical Los Silos desde donde, a las 20.00 horas, dará comienzo la procesión en honor a Sant Roc, que discurrirá por su itinerario habitual.

A las 23:30 h, se iniciará la Pujà de Sant Roc, también desde la parroquia San Miguel Arcángel, hasta llegar a la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) donde, tendrá lugar la Rodà del santo. Tras la misma, la imagen continuará su recorrido hasta la ermita, donde se quedará hasta el mes de septiembre.

Un castillo de fuegos artificiales iluminará Burjassot sobre la una de la madrugada, en el aparcamiento de Las Palmeras, poniendo así el broche final a las fiestas de 2026 en Burjassot.