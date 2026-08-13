La Diputación destina cerca de 700.000 euros a impulsar la programación cultural y las fiestas en l’Horta

Los municipios de l'Horta, junto con las pedanías de la capital, se beneficiarán este año de más de 720.000 euros del programa SARC als pobles de la Diputación de València destinado a apoyar la programación cultural y las fiestas populares. La resolución aprobada por la Junta de Gobierno distribuye 367.232,45 euros entre 22 ayuntamientos de l’Horta Nord y 324.636,02 euros entre 19 municipios de l’Horta Sud, mientras que las pedanías de la ciudad cuentan con 30.000 euros.

En l’Horta Nord, la cuantía más elevada es para Meliana, que recibe 22.549,49 euros, seguida de Massamagrell, con 19.274 euros; mientras que Foios, la Pobla de Farnals y el Puig de Santa Maria cuentan con 18.549,49 euros cada uno. También figuran entre los beneficiarios Paterna, Burjassot, Moncada, Puçol, Rocafort, Museros o Rafelbunyol, junto a municipios de menor población como Emperador o Vinalesa.

En l’Horta Sud, cuatro municipios -Albal, Alcàsser, Benetússer y Picanya- reciben 22.549,49 euros cada uno, la asignación más alta dentro de esta demarcación. Massanassa alcanza los 21.300 euros y Sedaví los 20.729,50 euros. La relación de beneficiarios incluye asimismo a Alaquàs, Aldaia, Alfafar, Beniparrell, Llocnou de la Corona, Manises, Mislata, Paiporta, Picassent, Quart de Poblet, Silla y Xirivella. La capital de l'Horta Sud, Torrent, es la que menos con un total de 2.830 euros.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, destaca que estas cifras permiten trasladar el alcance del programa al territorio y recuerda que "la Diputación aporta los recursos, pero son los propios municipios los que conocen sus necesidades y deciden qué programación responde mejor a los intereses de sus vecinos. De esta forma combinamos el apoyo provincial con la autonomía local".

Cultura de proximidad durante todo el año

SARC als pobles es uno de los principales programas culturales de la Diputación. En el conjunto de la provincia cuenta este año con una dotación de 3.525.999,97 euros y permitirá desarrollar 2.553 actividades y espectáculos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. De ellos, 2.239 corresponden a programación cultural y 314 a fiestas populares.

La programación cultural abarca artes escénicas, música, talleres, tradiciones, artes plásticas y audiovisuales. Las artes escénicas concentran 1.170 propuestas; los talleres culturales, 485; la música, 306; y las actividades relacionadas con las tradiciones, 249. Una parte destacada de esta oferta se articula a través del Catálogo de Actividades Culturales 2024-2027 del SARC: 1.376 de las 2.239 actividades culturales subvencionadas forman parte de esta herramienta, concebida para promocionar el sector cultural valenciano y facilitar a los ayuntamientos la elaboración de sus programaciones.

La convocatoria está orientada a apoyar las programaciones culturales de las entidades locales y permite, además, que los ayuntamientos y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes puedan destinar de manera opcional parte de la ayuda a fiestas populares. En total, la ejecución de las actividades subvencionadas movilizará a 758 asociaciones y empresas del sector cultural.

Teruel incide en que el programa busca que "la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, independientemente del tamaño de cada municipio o de los recursos de los que disponga su ayuntamiento", y concluye que "la cultura es también convivencia, identidad y una herramienta para mantener vivos nuestros pueblos".