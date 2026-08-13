Alfara recupera el sistema de pulseras para garantizar la seguridad de los menores durante las fiestas patronales

Alfara del Patriarca calienta motores para vivir sus fiestas patronales. Del 14 al 25 de agosto, las calles del municipio de l'Horta Nord volverán a llenarse de cultura y tradición a través de una programación repleta de actos culturales, musicales, religiosos y de ocio pensada para todos los públicos. Unas actividades que vendrán acompañadas de un dispositivo de seguridad especial impulsado por el ayuntamiento que, un año más, pondrá el foco en el buen desarrollo de las celebraciones y la protección de los asistentes, especialmente de los más jóvenes.

Pulsera dadas a los menores en las fiestas de 2025. / A.A.

Entre estas medidas destaca la vuelta del sistema de pulseras identificativas para jóvenes de 16 y 17 años, una iniciativa que permitirá controlar el acceso al recinto festivo con el objetivo de "garantizar que los menores puedan disfrutar de unas fiestas seguras". Para obtener esta acreditación, estos deberán estar empadronados en el municipio y acudir previamente al ayuntamiento junto a su padre, madre o tutor legal, quien deberá firmar la correspondiente autorización. Una vez completado el trámite, recibirán la pulsera que les permitirá acceder al recinto durante las celebraciones.

Por su parte, los menores de 16 años solo podrán entrar acompañados por un adulto responsable. Además, el recinto contará nuevamente con vigilancia privada, Punto Violeta, Punto LGTBI y un punto de asistencia sanitaria durante las noches con mayor afluencia de público, con el objetivo de prevenir incidentes y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier situación.

Actos para todos los públicos

En cuanto a la programación organizada por el consistorio, el inicio oficial de las fiestas tendrá lugar el 14 de agosto con el pregón desde la Casa Consistorial y el posterior desfile inaugural por las calles del municipio. Al día siguiente, los más pequeños serán protagonistas con la globotà, antes de dar paso a la tradicional cabalgata de fiestas. El 16 de agosto, los Jardines Municipales acogerán el concierto de verano de la Agrupación Musical de Alfara, que culminará con un espectáculo pirotécnico.

La agenda festiva continuará el 18 de agosto con la cena homenaje a las personas mayores y la actuación del tributo "Voces del Mediterráneo". Un día después, tendrá lugar una cena popular en los Jardines Municipales, seguida del espectáculo "El Bolero se pone Flamenco". Las fiestas concluirán el 25 de agosto con una de las citas más esperadas por los vecinos: la noche de disfraces, amenizada por la orquesta Montecarlo, que despedirá las celebraciones hasta el próximo año.

Vivir las fiestas "desde el respeto"

El alcalde de Alfara del Patriarca, Jaume Martínez, ha destacado que las fiestas patronales "están pensadas para que todos los vecinos puedan disfrutarlas con tranquilidad y seguridad" y ha remarcado que el sistema de pulseras, junto con el resto del dispositivo previsto, "responde a nuestro compromiso de proteger a los menores y ofrecer un entorno seguro para todas las personas que participen en las celebraciones". Además, ha puesto en valor el "esfuerzo colectivo" de las clavarías, asociaciones, peñas y trabajadores municipales, cuyo trabajo "es la llama que mantiene viva la promesa de continuar disfrutando de nuestras fiestas como se merece". Así, ha animado a los vecinos a vivir estos días "desde la tolerancia, el respeto y la diversión".

En la misma línea, la concejala de Fiestas, Sonia Rodado, ha agradecido la labor de la Policía Local y de "todas esas personas que, muchas veces de manera discreta, hacen posible que cada acto salga adelante", al tiempo que ha invitado a la ciudadanía a "salir a la calle, participar en cada acto y disfrutar de la música, la pólvora, las cenas, las actividades culturales y deportivas, y de cada instante compartido con la familia, los amigos y los vecinos".