Obras de 10,1 millones de euros licitadas para mejorar el firme de la A-7 en cinco municipios valencianos

La autovía A-7 renovará su firme a su paso por los municipios de Sagunt, Puçol, El Puig de Santa María, Rafelbunyol y Museros. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación las obras de rehabilitación superficial entre los km 306,7 y 314, por un importe de 10,1 millones de euros. El anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los trabajos consistirán principalmente en el fresado del pavimento existente en un espesor de 9 cm y su posterior reposición mediante dos capas de 8 y 3 cm, lo que supondrá un recrecido de 2 cm respecto al firme actual. En las zonas donde el deterioro ha afectado a capas inferiores del firme se realizará un fresado adicional de 6 cm y su posterior reposición. El tipo de mezcla empleada variará en función de las características y necesidades específicas de cada zona del tramo.

El mapa de la actuación de las obras. / M. F.

Asimismo, se colocará una capa de refuerzo para evitar que las grietas existentes se propaguen al nuevo firme, se repondrán las juntas del tablero del viaducto situado en el entorno del kilómetro 306,7 y se repintarán las marcas viales.

Plan Extraordinario

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente, con una inversión de 1.629 millones de euros. La actuación generará un impulso significativo para mejorar la calidad del servicio prestado por las infraestructuras viarias del Estado. Dentro de este plan extraordinario, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha licitado las obras de rehabilitación del firme en Asturias por 4,3 millones de euros; en Segovia por 8,2 millones de euros; en Pontevedra por 10,5 millones de euros; y en Ciudad Real por 6,15 millones de euros.

Este plan se suma al esfuerzo inversor en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 300 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Valencia.