Paiporta destina 194.681 euros a la recuperación de negocios afectados por la dana y al impulso de nuevos emprendedores

El Ayuntamiento de Paiporta destina 194.681,92 euros a una nueva convocatoria de ayudas económicas directas para contribuir a la recuperación y consolidación del tejido empresarial local tras la dana del 29 de octubre de 2024 y fomentar la creación de nuevas iniciativas emprendedoras en el municipio.

Las ayudas se articulan en dos líneas: una dirigida a actividades de hostelería y servicios deportivos ubicadas en los polígonos industriales Pascualeta, Estació y Mina, y otra destinada a nuevos emprendedores y emprendedoras que hayan puesto en marcha su actividad en Paiporta durante el proceso de reconstrucción.

El alcalde, Vicent Ciscar, ha destacado que “que este tipo de recursos ya han servido en otras ocasiones para ayudar al tejido empresarial y a día de hoy seguimos destinando dinero tanto para ayudar a negocios que todavía arrastran las consecuencias de la dana omo para apoyar a quienes han decidido emprender y generar actividad y empleo en nuestro municipio”.

Ayudas para los negocios afectados en la dana. / A.P.

Por su parte, el concejal de Economía, Empleo y Comercio, José Antonio Redondo ha animado “a todas las personas emprendedoras y a los negocios que puedan cumplir los requisitos a consultar las bases y presentar la solicitud. Es una oportunidad para consolidar actividades, recuperar inversiones y seguir fortaleciendo el tejido económico de Paiporta”.

Hasta 4.000 euros para negocios de los polígonos

La primera línea, dotada con 44.000 euros, contempla ayudas de hasta 4.000 euros para empresas y autónomos de los polígonos Pascualeta, Estació y Mina que desarrollaban su actividad el 29 de octubre de 2024 y que sufrieron daños, interrupción de la actividad o perjuicios económicos derivados directamente de la dana.

Cabe destacar que la solicitud en esta primera línea ya puede hacerse a través de la web municipal y que el plazo será de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de València (BOP).

La ayuda se divide en 1.500 euros por los daños sufridos y 2.500 euros vinculados a la reapertura de la actividad. Podrán acogerse, entre otras, actividades como gimnasios y centros deportivos, gestión de instalaciones deportivas, clubes deportivos, restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, hoteles y alojamientos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

2.500 euros para nuevos emprendedores

La segunda línea, con una dotación de 150.681,92 euros, ofrece una ayuda de 2.500 euros a las personas físicas o jurídicas que hayan puesto en marcha nuevas iniciativas empresariales en Paiporta durante el proceso de reconstrucción posterior a la dana.

“Con esta iniciativa pretendemos darle un impulso y el apoyo necesario desde la administración a aquellas personas emprendedoras que hacen que el municipio crezca y tenga cada vez más actividad. Queremos apoyar la economía local y de proximidad que hace que las calles del pueblo tengan vida” afirma el concejal.

Entre los requisitos se encuentra haber estado en situación de desempleo antes del inicio de la actividad y haber realizado el alta en el Censo de Obligados Tributarios y en el régimen correspondiente de la Seguridad Social entre el 30 de octubre de 2024 y el día anterior a la solicitud.

La actividad deberá estar radicada y mantenerse en Paiporta, en el casco urbano residencial, y contar con un local abierto al público a pie de calle y con el correspondiente título habilitante, o tenerlo en tramitación. En este caso, el plazo para la solicitud permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre de 2026.

Ambas solicitudes deberán realizarse mediante el trámite específico habilitado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paiporta, con certificado electrónico o mediante las opciones de identificación disponibles a través de Cl@ve.

Las ayudas se concederán por riguroso orden de registro de entrada y hasta agotar el crédito disponible, por lo que el ayuntamiento recomienda a las personas interesadas consultar las bases y preparar la documentación con antelación.

Las bases reguladoras, los requisitos completos, la documentación necesaria y los modelos de solicitud están disponibles en el tablón de anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paiporta.