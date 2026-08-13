Paterna combina control de plagas y cartelería para reducir las palomas en La Canyada

Paterna intensifica la lucha contra las palomas en La Canyada para controlar la población de estas aves y mejorar la salubridad de los espacios públicos. Las medidas, agrupadas en una campaña, contemplan desde la instalación de cartelería informativa en puntos estratégicos y el refuerzo de las labores de limpieza de los excrementos, hasta la contratación de una empresa especializada en control de plagas y avifauna, que ya ha procedido a la instalación de jaulas trampa en distintos puntos estratégicos.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Sanidad en coordinación con el área de Medio Ambiente, se desarrolla bajo el lema “No alimentes a las palomas. Por su bien y por el de Paterna” y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de no dar de comer a estas aves como medida clave para frenar su proliferación.

El concejal de Sanidad, Julio Fernández, ha explicado que “alimentar a las palomas favorece su reproducción descontrolada y puede generar problemas de higiene y convivencia en nuestros barrios”. Por ello, ha subrayado que “la colaboración de los vecinos y vecinas es fundamental para garantizar la eficacia de esta campaña”.

Perspectiva integral

Asimismo, Fernández ha destacado que “estamos abordando esta situación desde una perspectiva integral, combinando medidas de control poblacional, limpieza y sensibilización ciudadana para garantizar espacios públicos más saludables y seguros”.

Como parte de las actuaciones, el Ayuntamiento ha contratado a una empresa especializada en control de plagas y avifauna, que ya ha procedido a la instalación de jaulas trampa en distintos puntos estratégicos de La Canyada. Este sistema, autorizado y regulado, permite gestionar de forma eficaz y controlada el exceso de ejemplares.

Otro de los carteles instalados en puntos estratégicos. / A. P.

De forma paralela, los servicios municipales han intensificado las tareas de limpieza en las zonas más afectadas por la acumulación de excrementos, mejorando así las condiciones higiénicas del entorno.

Cartelería informativa

En el marco de esta campaña, el consistorio ha instalado cartelería informativa en enclaves de alta afluencia y presencia de palomas como son: la Plaza Puerta del Sol, la estación de metro de La Canyada, el Parque de La Canyada (La Pinada) y las zonas próximas a locales de hostelería con terraza. En estos puntos se recuerda a vecinos y visitantes la importancia de no depositar restos de comida en la vía pública.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Paterna refuerza su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la conservación del entorno urbano, apelando a la responsabilidad compartida de la ciudadanía para lograr resultados sostenibles en el tiempo.