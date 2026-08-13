Paterna se prepara para vivir sus Fiestas Mayores con Leticia Sabater, Moros y Cristianos y la Cordà

Paterna ya huele a pólvora, música y emoción. La ciudad ultima los preparativos para dar la bienvenida a sus esperadas Fiestas Mayores en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, que se celebrarán del 20 de agosto al 1 de septiembre.

El arranque oficial llegará con uno de los momentos más emblemáticos: el pregón. Será el jueves, 20 de agosto, a las 21:30 horas, cuando Leticia Sabater se asome al balcón del Ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida a unas fiestas que prometen llenar cada rincón del municipio de vida, alegría y unión.

Con todo listo, Paterna se prepara para sumergirse en días intensos donde la tradición, la cultura del fuego y la convivencia se entrelazan para dar forma a una identidad única. Vecinos, vecinas y visitantes compartirán calles repletas de color, música y alegría.

Uno de los grandes protagonistas volverá a ser el desfile de Moros y Cristianos, una cita imprescindible declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Este espectáculo, profundamente arraigado en la historia local, fusiona recreación histórica y espíritu festivo.

Desfile de la Noche Mora en Paterna. / A. P.

La Gran Nit Cristiana, el 22 de agosto, y la Gran Nit Mora, 23 de agosto, desplegarán impresionantes comparsas, boatos y bandas de música que transportarán al público a otra época, organizadas por la Federación Intercomparsas.

Reina de las Fiestas

El mismo día del pregón también se vivirá otro momento especial con la presentación de la Reina de las Fiestas 2026, Elena Pla Giménez, acompañada por su Corte de Honor formada por Paula Prieto Javaloyes, Aura Martí Macías, Carmen Arias Daroqui y Erika Bautista Fernández. Su presencia simbolizará la elegancia y el orgullo de unas fiestas que combinan tradición y modernidad.

Si hay algo que define a Paterna es su lema: “Foc, festa i fe”. El fuego, con la pólvora como protagonista, volverá a iluminar el cielo en citas tan esperadas como la Cordà, que pondrá el broche de oro el último domingo de agosto, y las tradicionales tiradas en el cohetódromo, a cargo de la Federación Interpenyes y el Ayuntamiento.

El desfile del bando Cristiano en Paterna. / A. P.

La fiesta se vive como un gran espacio de encuentro colectivo, mientras que la fe se manifiesta en la devoción al Santísimo Cristo de la Fe y a San Vicente Ferrer, especialmente durante las jornadas de triduo y en la solemne misa y procesión del 1 de septiembre, con la que culminan estas celebraciones, a cargo de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer.

Conciertos gratuitos y cultura

Además, la música también tendrá un papel destacado. El parking de Los Naranjos se convertirá en un gran escenario al aire libre con conciertos gratuitos para todos los públicos la última semana de agosto. Asimismo, la programación festiva se completa con actividades infantiles, eventos culturales, competiciones deportivas y actos de convivencia, pensados para que toda la ciudadanía pueda disfrutar.

El cartel de las Fiestas Mayores de Paterna 2026. / A. P.

En este sentido, la Teniente Alcalde de Tradiciones, Isabel Segura ha destacado la importancia del tejido asociativo del municipio: “Estas fiestas no serían posibles sin el compromiso, el esfuerzo y la pasión de las personas y entidades socioculturales, musicales, festivas y deportivas que año tras año mantienen vivas las señas de identidad paterneras y siguen transmitiendo a las nuevas generaciones el orgullo de pertenecer a una ciudad con una tradición tan rica y auténtica”.

Un año más, las Fiestas Mayores de Paterna se consolidan como una oportunidad perfecta para vivir la esencia de una ciudad con alma de pueblo, que sabe renovarse sin perder sus raíces.