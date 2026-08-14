Alboraia, en el top de nuevos contratos de trabajo de la comarca tras dejar atrás un junio con la tasa de paro más baja (7%) desde febrero de 2007

El mercado laboral de Alboraia continúa arrojando resultados positivos, confirmando la tendencia reduccionista de desempleo que se lleva produciendo desde su pico máximo en enero de 2013 (19,29% de paro). La localidad sigue disparando la cantidad de nuevos contratos de trabajo, dejando 561 personas que han encontrado un nuevo puesto profesional en el mes de julio.

La cifra es doblemente positiva, ya que más de la mitad son indefinidos (51,2%) y afecta principalmente a la población más joven en edad de trabajar (menores de 25 años con un 39% de los contratos). De esta manera, Alboraia vuelve a posicionarse como motor de empleo en l'Horta Nord, situándose como el cuarto municipio que más contratos ha formalizado este pasado mes.

La noticia se produce después de un junio de récord para Alboraia en lo que a desempleo se refiere: la tasa de paro se desplomó al 7% tras un último año bailando en ese punto entre el 7 y el 8. Con sólo 956 personas buscando trabajo y en situación de desempleo, se trata de la cifra más baja registrada desde febrero de 2007, cuando se registró un 7,04% con una población de casi 5.000 personas menos (26,324 habitantes hoy).