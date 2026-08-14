Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparto menores CeutaPolicía local AcosoTormentas en ValenciaSidi SalerAlquiler ValenciaEspañol Colombia
instagramlinkedin

Medioambiente

Burjassot concierta nueva cita con el ecoparque móvil metropolitano

La unidad móvil de desechos domésticos de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos estará operativa desde el lunes, día 17, hasta el miércoles 19

El contenedor de la Emtre en el estacionamiento público de las Palmeras de Burjassot.

El contenedor de la Emtre en el estacionamiento público de las Palmeras de Burjassot. / Vicent Ruiz Sancho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

“Reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de aquellos enseres domésticos para los que no hay contenedor específico, “llevarlos al ecoparque” para su reciclaje.

La unidad móvil de desechos domésticos de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) volverá a Burjassot la próxima semana y estará operativa durante tres jornadas, desde el lunes, día 17 –Festa del Gos de Sant Roc–, hasta el miércoles 19. Como es habitual, se instalará en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerá sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

La siguiente visita del ecoparque móvil –en el mismo emplazamiento y horario– está programada para la primera semana de septiembre, desde el jueves día 3 hasta el sábado 5, y para la cuarta, desde el lunes día 21 hasta el miércoles 23. Durante la jornada sabatina el ecoparque sólo atenderá en horario matutino.

Noticias relacionadas y más

Tanto desde la Emtre como desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot recuerdan a vecinos y vecinas las “ventajas fiscales” que se pueden conseguir haciendo uso de cualquier ecoparque, móvil o fijo, de la comarca. La bonificación en la tasa Tamer –la del agua– es uno de los beneficios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: 'Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro
  2. Sanidad eleva a 70 los pacientes atendidos por problemas oculares tras el eclipse
  3. Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
  4. Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento mientras las noches tórridas no dan tregua: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana
  5. El hermano del detenido por convivir 8 meses con su padre muerto tardó 36 horas en avisar
  6. Las cifras del eclipse en València: doce asistencias sanitarias, más de siete toneladas de basura y la mitad de agua consumida
  7. El proyecto del nuevo Sidi Saler incluye un centro de recuperación de fauna marina
  8. “El eclipse de nuestras vidas lo vivimos en l’Albufera': gritos y aplausos en el embarcadero más bonito de València

Burjassot concierta nueva cita con el ecoparque móvil metropolitano

Burjassot concierta nueva cita con el ecoparque móvil metropolitano

AMAC celebra la prórroga de la central de Almaraz

AMAC celebra la prórroga de la central de Almaraz

La prórroga de Almaraz abre la vía para alargar la vida de Cofrentes

La prórroga de Almaraz abre la vía para alargar la vida de Cofrentes

L’alcaldessa es querella per injúries i calúmnies contra el compte de Facebook “Fiscaliza Calpe”

L’alcaldessa es querella per injúries i calúmnies contra el compte de Facebook “Fiscaliza Calpe”

La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan un grupo criminal que suplantaba empresas para estafar a proveedores en València y Alicante

La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan un grupo criminal que suplantaba empresas para estafar a proveedores en València y Alicante

La OCDE organizará en València una cumbre internacional sobre gestión de desastres naturales

La OCDE organizará en València una cumbre internacional sobre gestión de desastres naturales

Torrent mantiene vivas sus tradiciones con las celebraciones de la Asunción y Sant Roc

Torrent mantiene vivas sus tradiciones con las celebraciones de la Asunción y Sant Roc

La Diputación de Valencia destina casi 700.000 € a un espacio para la celebración de eventos al aire libre en Piles

La Diputación de Valencia destina casi 700.000 € a un espacio para la celebración de eventos al aire libre en Piles
Tracking Pixel Contents