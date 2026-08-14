Burjassot concierta nueva cita con el ecoparque móvil metropolitano

“Reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de aquellos enseres domésticos para los que no hay contenedor específico, “llevarlos al ecoparque” para su reciclaje.

La unidad móvil de desechos domésticos de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) volverá a Burjassot la próxima semana y estará operativa durante tres jornadas, desde el lunes, día 17 –Festa del Gos de Sant Roc–, hasta el miércoles 19. Como es habitual, se instalará en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerá sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

La siguiente visita del ecoparque móvil –en el mismo emplazamiento y horario– está programada para la primera semana de septiembre, desde el jueves día 3 hasta el sábado 5, y para la cuarta, desde el lunes día 21 hasta el miércoles 23. Durante la jornada sabatina el ecoparque sólo atenderá en horario matutino.

Tanto desde la Emtre como desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot recuerdan a vecinos y vecinas las “ventajas fiscales” que se pueden conseguir haciendo uso de cualquier ecoparque, móvil o fijo, de la comarca. La bonificación en la tasa Tamer –la del agua– es uno de los beneficios.