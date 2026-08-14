Solidaridad
Paterna destina la venta del Libro de Fiestas Mayores a favor de la Junta Local del Cáncer
El consistorio instala una carpa en la Plaza del Pueblo, coincidiendo con el mercado no sedentario de los martes, para facilitar la compra de la publicación y su colaboración con esta causa solidaria
Los beneficios de la venta del libro oficial de las Fiestas Mayores de Paterna de este año, que edita el ayuntamiento, irán destinados en esta ocasión a la Junta Local del Cáncer. La publicación puede adquirirse mediante un donativo de 10 euros e incluye tanto la programación completa de los actos como diversos textos dedicados a la historia y las tradiciones de la ciudad.
Desde esta semana, el consistorio ha instalado una carpa en la Plaza del Pueblo, coincidiendo con el mercado no sedentario de los martes, para facilitar a la ciudadanía la adquisición del libro y su colaboración con esta causa solidaria. Asimismo, el libro estará disponible el próximo martes 18 de agosto en este mismo espacio céntrico y el miércoles 19 de agosto en la Oficina de Turismo, en horario de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
La publicación recoge el programa completo de actos en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, además de incluir artículos de colaboradores que ponen en valor la cultura, los orígenes y las raíces del municipio, reforzando así la identidad de Paterna con su trilogía “Foc, Festa i Fe”.
Las Fiestas Mayores de Paterna 2026 comenzarán el próximo 20 de agosto con el tradicional Pregón. Toda la programación podrá consultarse también en los próximos días a través de la web municipal, así como en la cartelería instalada en los distintos mupis distribuidos por la localidad.
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