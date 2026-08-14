Picassent reclama a la Generalitat un nuevo centro de salud ante la obsolescencia de sus instalaciones

Tras 35 años y unas instalaciones obsoletas, el Ayuntamiento de Picassent reclama a la Generalitat Valenciana un nuevo centro de salud adaptado al crecimiento de la población y advierte de que "no puede esperar más", tal y como trasladó la alcaldesa, Conxa Garcia, a la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, recientemente, acompañada por los concejales Raquel Hervás y Francisco Quiles.

El actual edificio data de 1991, cuando los servicios se limitaban a ocho médicos de familia y dos pediatras. Ahora la situación es muy diferente, con casi el doble de población, prestan atención 14 médicos, cuatro pediatras y 15 enfermeras en las mismas instalaciones, con una única inversión para ampliar Urgencias en 2019, cuando se remodeló esta zona y se crearon tres consultas, quitando espacio a la zona de espera.

Necesidades actuales

Las autoridades locales trasladaron dos cuestiones a tener en cuenta que apremian a tener unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales, ya que su distancia a la ciudad hace que muchas asistencias de urgencias se atiendan en el centro de salud de Picassent y, además, el envejecimiento de la población implica que el grado de cronicidad sea elevado y por lo tanto requieran mayor asistencia sanitaria.

Consultorios auxiliares o nuevo edificio

En 2023, el consistorio ya propuso a la conselleria la creación de un consultorio auxiliar con el objetivo de acercar la asistencia sanitaria a las zonas donde más ha crecido el municipio en los últimos años y descongestionar el actual ambulatorio con el fin de incorporar nuevos equipos de diagnóstico ecográfico, así como una consulta para la atención de la salud mental.

Esta misma opción es la que se puso encima de la mesa porque, de este modo, se conseguiría evitar que la población se tenga que desplazar a Torrent y Valencia para acceder a estos servicios, puesto que la opción de ampliación del actual edificio del centro de salud es poco viable, dadas las características constructivas y la limitación de espacios en el entorno para acometer un aumento de superficie. El consistorio está dispuesto a ceder a la Generalitat locales municipales para adecuarlos como centros auxiliares.

No obstante, la propuesta de la conselleria pasa por la construcción de un nuevo centro en otra zona que pueda abarcar las necesidades presentes y futuras. De hecho, el ayuntamiento ha ofrecido diferentes solares municipales disponibles en la zona oeste que cumplen los requisitos marcados por la administración autonómica, con el fin de poder valorar y llevar a cabo un proyecto.

En la reunión, por lo tanto, se comprometieron ambas partes en buscar la solución más idónea y viable para poder solucionar el problema, emplazándose a realizar trabajos técnicos de viabilidad que concreten las necesidades y posibilidades para adecuar la situación sanitaria de Picassent a sus necesidades reales de presente y futuro inmediato.

Unidad de salud mental

Otro de los temas tratados en la reunión fue la necesidad de crear en el municipio una Unidad de Salud Mental, que pueda abordar adecuadamente este problema social con mayor incidencia en la actualidad. El diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades requieren una infraestructura y unos recursos de profesionales que no se dan en la actualidad, por lo que se apremió por parte del ayuntamiento a la conselleria a crear una unidad específica que pueda afrontar esta realidad social. Incluso se ofreció por parte del consistorio la posibilidad de realizar este servicio sanitario en dependencias municipales que se cederían a la Generalitat.