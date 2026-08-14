El Puig pregunta a sus vecinos qué turismo quieren para los próximos años

El Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria quiere saber qué tipo de ciudad turística quieren sus vecinos y vecinas. Por ese motivo, ante la caducidad del actual Plan de Turismo vigente, el consistorio ha abierto una encuesta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos sobre el modelo turístico que debería seguir el municipio durante los próximos años. Las respuestas servirán como parte de los trabajos para elaborar el Plan Estratégico de Turismo 2026-2030, con el objetivo de definir las prioridades turísticas de la localidad teniendo en cuenta también la visión de sus residentes.

El cuestionario plantea a los vecinos qué recursos turísticos consideran más representativos del municipio y de cuáles se sienten más orgullosos, así como qué espacios o atractivos creen que están actualmente «más desaprovechados». De esta manera, el ayuntamiento busca identificar tanto las fortalezas de El Puig como aquellos elementos que podrían tener un mayor aprovechamiento turístico.

Residencial en la playa del Puig. / A. P. / LEV

La consulta dedica además un apartado específico a la relación entre turismo y calidad de vida. Los participantes deben valorar cómo influye la actividad turística en aspectos como la economía local y el empleo, el comercio, la oferta cultural y de ocio, la conservación del patrimonio, la imagen del municipio, la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos y la tranquilidad y convivencia.

Playas, patrimonio y conexión con el núcleo urbano

El cuestionario también pide a los vecinos que establezcan sus prioridades para el futuro turístico de El Puig. Entre las actuaciones planteadas figuran mejorar las playas y sus servicios, potenciar el Monasterio y el patrimonio histórico, desarrollar el Centro de Interpretación Jaume I, embellecer y dinamizar el casco urbano y mejorar la conexión entre la playa y el núcleo urbano.

La encuesta plantea igualmente la posibilidad de ampliar la actividad turística más allá de los meses de verano. Para ello, pregunta por la importancia de crear más actividades durante todo el año, impulsar eventos musicales y gastronómicos, promocionar la gastronomía local y mejorar las rutas peatonales y ciclistas.

Otro de los objetivos que se someten a consideración de los vecinos es la posibilidad de atraer más visitantes durante todo el año, junto con la mejora del medio ambiente y la sostenibilidad del municipio.

¿Qué tipo de turismo quiere El Puig?

Una de las preguntas permite a los participantes seleccionar hasta tres modalidades turísticas que consideran que deberían potenciarse más en los próximos años. Entre las opciones aparecen el turismo cultural y patrimonial, vinculado al Monasterio, Jaume I y el patrimonio histórico; el turismo de sol y playa; el turismo familiar; el turismo gastronómico; y el turismo relacionado con eventos y celebraciones, como bodas, comuniones, congresos y acontecimientos corporativos.

También se incluyen el turismo de festivales y eventos musicales, el turismo deportivo y el turismo de naturaleza y actividades al aire libre.

Con esta consulta, el Ayuntamiento pretende recoger las preferencias de la población antes de definir las líneas estratégicas del nuevo plan, buscando un modelo turístico que genere oportunidades económicas sin desvincularse de la calidad de vida, la sostenibilidad y las necesidades del municipio.

Con más de 673 plazas hoteleras y 13.900 plazas de segunda residencia, El Puig destaca en la organización de Turismo de eventos (MICE), contando con 5 salones de celebraciones singulares e históricos que ofrecen servicios de alta calidad. En definitiva, El Puig de Santa Maria se erige como un destino turístico completo en la provincia de Valencia, uniendo patrimonio, gastronomía, playas y visitas guiadas durante todo el año. Un pueblo con un pasado glorioso que invita a todos a descubrir su interior y su entorno acogedor.