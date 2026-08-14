Roban la placa de la estatua de Vicent Andrés Estellés en Burjassot en plena fiesta

La estatua de Vicent Andrés Estellés en Burjassot ha vuelto a sufrir un ataque vandálico, coincidiendo con la asistencia masiva a los conciertos de las fiestas que celebra la localidad. Esta ocasión ha sido menos violenta que cuando arrancaron por completo la escultura de bronce del poeta y la dejaron en el suelo, y solo se han llevado la placa que luce en el banco en el que reposa la imagen del escritor burjassotense.

Desde Totes amb Burjassot, ERPV y Esquerra Unida han condenado estos actos y advierten de que es la tercera vez en poco tiempo en que el monumento sufre el vandalismo. "La última de ellas (noviembre 2025) tardaron cuatro meses en reponer la placa y ahora, solo cinco meses después, lo han vuelto a atacar", explican y reclaman "más vigilancia para proteger nuestro patrimonio cultural", apelando a las cámaras de vigilancia para identificar a los culpables, que deberán asumir el coste de la reparación de los daños.

Desde el Ayuntamiento, condenan de igual forma este nuevo ataque que tildan de "incivismo" y aseguran que se ha vuelto a encargar la placa para reponerla a la mayor brevedad. No obstante, consideran que no será fácil determinar la autoría de los hechos, puesto que, en esos momentos, la plaza acogía un concierto con una gran afluencia.

La estatua, ubicada en la plaza Emilio Castelar, representa a Estellés sentado en uno de los bancos escribiendo sobre una pila de libros. A pesar de la admiración y el respeto que ha demostrado la sociedad por el monumento dedicado al poeta, los ataques vandálicos han sido constantes y ha aparecido cubierto de pintura azul hasta, incluso, con las patillas de sus anteojos rotas. También se han llevado los libros, y han arrancado la figura para lanzarla al suelo. Esta situación llevó al consistorio a instalar cámaras de vigilancia.