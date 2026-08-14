Torrent mantiene vivas sus tradiciones con las celebraciones de la Asunción y Sant Roc

Torrent vivirá durante los próximos días una de las celebraciones más tradicionales y arraigadas de su calendario festivo con motivo de las Solemnes Fiestas en honor de la Asunción de Nuestra Señora, que tendrán su jornada principal el próximo sábado 15 de agosto, festividad de la Mare de Déu d’Agost. A esta celebración se sumará el domingo la tradicional misa en honor a Sant Roc, que volverá a reunir a vecinos, vecinas y miembros de la falla en la placeta que lleva su nombre.

La programación de las fiestas de la Asunción comenzará el viernes 14 de agosto. A lo largo de la jornada, al amanecer, al mediodía y al atardecer, se realizará el tradicional volteo general de campanas para anunciar la festividad. A las 19.00 horas, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, tendrá lugar la oración de las Vísperas, dirigida a todos los cofrades y fieles. Posteriormente, a las 19.30 horas, se celebrará la Santa Misa en sufragio de todas las socias difuntas.

La jornada concluirá a las 20.15 horas con el Canto del Akathistos y el Himno de la Asunción, una de las citas tradicionales de estas celebraciones.

Solemne Misa Mayor y Procesión General

El sábado 15 de agosto, festividad de la Asunción de Nuestra Señora, los volteos generales de campanas volverán a acompañar la jornada al amanecer, al mediodía y con motivo de la salida y entrada de la procesión. A las 19.30 horas se celebrará la Solemne Misa Mayor, presidida por el párroco D. Jesús Corbí, en una celebración que contará con la participación del Orfeón Polifónico del Círculo Católico de Torrent, encargado de acompañar los cantos.

La celebración contará también con la participación de las Clavariesas de la Asunción, que representan a toda la comunidad parroquial en una jornada de especial significado para los vecinos y vecinas de Torrent. Finalizada la eucaristía tendrá lugar la tradicional Procesión General, que recorrerá el itinerario de costumbre por las calles del casco histórico de la ciudad.

Durante el recorrido, cuando la imagen de la Virgen llegue a la altura de la Torre de Torrent, se dispararán fuegos artificiales en su honor. Asimismo, tanto a la salida como a la entrada de la imagen en el templo se realizarán las tradicionales Salves de Ordenanza.

A la entrada de la Virgen en la parroquia se entonará el Himno de la Asunción y, a continuación, se darán a conocer los nombres de las Clavariesas de la Asunción para el año 2027. Las de 2026 son: Mª Ángeles Mercader García; Mª Cruz Navarro Fernández; Mª Carmen Gascón Valldecabres; Mª Trinidad Puga Escudero; Mª Cruz Andreu Fenoll; María Serrano Álvarez; Marisa Moya Martínez; Mari Pili Martínez Latorre; y Pilar Moscardó Rodríguez; junto con la Clavariesa Mayor, Paqui Martínez Lloria.

Sant Roc mantiene viva la tradición

Las celebraciones continuarán el domingo 16 de agosto con la tradicional misa en honor a Sant Roc, que se celebrará a las 20.30 horas en la placeta de Sant Roc. La eucaristía está organizada por la Falla Sant Roc y los vecinos y vecinas de la zona y contará con la presencia de falleros, representantes de la comisión fallera, autoridades y vecindario, en una celebración que mantiene vivo el carácter tradicional y vecinal de esta jornada.

Durante el acto estarán presentes los representantes de la comisión para el ejercicio 2027: la Fallera Mayor Infantil, Mya Fides López; el Presidente Infantil, Romeo Triguero Ortí; la Fallera Mayor, Paula Navarro Barea; y el Presidente, Luis Furió López.

Al finalizar la misa, la comisión ofrecerá la tradicional merienda, que volverá a convertirse en un punto de encuentro para falleros, vecinos, familiares y amigos, prolongando así una jornada de convivencia en torno a Sant Roc. Estas celebraciones forman parte del calendario festivo y tradicional del verano torrentino y volverán a reunir a vecinos, vecinas y visitantes en torno a la devoción, la tradición y la convivencia.

Además, durante estos días la ciudadanía podrá seguir disfrutando de la programación de “A la Lluna de Torrent 2026”, con las diferentes propuestas culturales y de ocio previstas para todos los públicos en distintos espacios de la ciudad.