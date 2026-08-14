Torrent refuerza la prevención de incendios con 30 nuevos trabajadores agrícolas en zonas forestales

La prevención de incendios y mantenimiento de las zonas forestales sigue siendo una prioridad para el Ayuntamiento de Torrent, que se intensifica cuando llegan los meses de más calor, especialmente en El Vedat, la Serra Perenxisa y otras áreas boscosas y espacios próximos a parcelas privadas, caminos y vías de acceso. Los trabajos de la Brigada Forestal Permanente se refuerzan con el programa de empleo SEPE Zonas Rurales Deprimidas 2026, al que se suma el consistorio torrentino y mediante el cual se han incorporado 30 trabajadores agrícolas, concretamente 24 peones y 6 capataces, que desarrollarán trabajos de utilidad pública entre los meses de julio y septiembre.

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal Idea't y en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), permite reforzar durante tres meses las labores de mantenimiento, limpieza y conservación de El Vedat y de diferentes barrancos del término municipal, contribuyendo al mismo tiempo a la creación de empleo y a la mejora de espacios naturales y forestales.

Los trabajos que se están desarrollando por parte de la Brigada Forestal Permanente incluyen la poda y mantenimiento del matorral y del arbolado, labores de desbroce y tala selectiva de determinadas secciones del arbolado, especialmente en aquellos puntos donde la vegetación puede acumular una mayor carga de combustible o donde existen árboles secos, enfermos o que presentan riesgo de caída sobre viales, infraestructuras o propiedades.

Estas actuaciones forman parte del trabajo permanente de conservación y mantenimiento de los espacios forestales y tienen como principal objetivo reducir el riesgo de propagación de incendios, mejorar el estado de las masas forestales y garantizar una mayor protección tanto del patrimonio natural como de los vecinos y vecinas.

La brigada forestal desarrolla también actuaciones en cauces de barrancos y otras zonas forestales, donde se llevan a cabo desbroces, plantaciones, podas de formación y mantenimiento, eliminación de pies secos o enfermos, trabajos de apeo, control de cañas y otras especies invasoras, así como tratamientos específicos frente a plagas forestales, como la procesionaria.

Asimismo, los equipos municipales trabajan en el mantenimiento y adecuación de áreas recreativas y zonas boscosas, incluyendo la retirada de arbolado dañado o en condiciones que puedan provocar su caída, así como la conservación y limpieza de los elementos de señalización de las sendas y la poda del arbolado en altura.

La alcaldesa, Amparo Folgado, y los concejales José Gozalvo y Amparo Chust, visitan una zona forestal. / A. T.

Una brigada permanente para reforzar la prevención

La disposición de una Brigada Forestal Permanente permite al Ayuntamiento mantener una vigilancia y capacidad de actuación continuada durante todo el año, adaptando los trabajos a las necesidades que presentan las diferentes zonas forestales y a las indicaciones de los servicios técnicos municipales.

La planificación de estas actuaciones permite priorizar aquellos puntos que requieren una intervención más urgente, especialmente los situados cerca de viviendas, caminos, infraestructuras y otras zonas de especial sensibilidad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la prevención es una de las herramientas más importantes que tenemos para proteger nuestro entorno natural y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de nuestros vecinos. Durante todo el año estamos trabajando para mantener nuestras zonas forestales en las mejores condiciones y reducir la acumulación de vegetación que pueda favorecer la propagación de un incendio”.

Folgado ha señalado que “contar con una brigada forestal permanente nos permite actuar de manera más rápida y planificada, detectar las necesidades de cada zona y realizar trabajos de mantenimiento antes de que llegue una situación de mayor riesgo. El Vedat, la Serra Perenxisa y el resto de nuestros espacios naturales forman parte del patrimonio de Torrent y su conservación es una responsabilidad de todos”.

Refuerzo de los trabajos durante los meses de verano

La alcaldesa ha puesto también en valor el refuerzo de las actuaciones municipales durante estos meses mediante la incorporación de 30 trabajadores agrícolas, 24 peones y 6 capataces, dentro del programa SEPE Zonas Rurales Deprimidas 2026.

“Durante estos meses hemos reforzado los trabajos de mantenimiento y conservación con 30 nuevos trabajadores que están actuando en El Vedat y en los barrancos del término municipal. Es una iniciativa que combina la creación de empleo con actuaciones necesarias para cuidar nuestros espacios naturales, mejorar la seguridad y reducir riesgos ante incendios e inundaciones”, ha señalado Folgado.

La contratación se enmarca en el Programa de Fomento del Empleo Agrario SEPE-Corporaciones Locales, una iniciativa que permite ofrecer una oportunidad laboral a personas vinculadas al sector agrario y, al mismo tiempo, reforzar actuaciones de utilidad pública necesarias para el mantenimiento del patrimonio natural de Torrent.

Actuaciones continuadas durante todo el año

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que “la brigada continúa estos días con trabajos de poda, desbroce y tala selectiva en diferentes puntos del término municipal, actuando allí donde los técnicos consideran necesario reducir la carga vegetal o eliminar elementos que puedan suponer un riesgo”.

Gozalvo ha subrayado que “no se trata únicamente de actuar cuando existe un problema, sino de mantener un trabajo preventivo y constante durante todo el año. La eliminación de árboles secos o enfermos, el control del matorral, el mantenimiento de las sendas y la limpieza de las zonas forestales son actuaciones fundamentales para conservar nuestros montes y prevenir posibles incendios”.

El responsable municipal de Medio Ambiente ha añadido que “estas actuaciones también tienen una importancia especial en las zonas forestales próximas a viviendas y propiedades privadas, donde la prevención y el mantenimiento adecuado de la vegetación resultan esenciales para mejorar la seguridad”.

Asimismo, ha destacado que “el refuerzo de personal durante los meses de verano permite ampliar las actuaciones de limpieza, mantenimiento y conservación en espacios como El Vedat y los barrancos, complementando el trabajo que desarrolla durante todo el año la Brigada Forestal Permanente”.

Protección del entorno y seguridad vecinal

El Ayuntamiento de Torrent mantiene así su compromiso con la conservación del patrimonio natural, la prevención de incendios forestales y la seguridad de los vecinos y vecinas, mediante una programación continua de actuaciones en las principales áreas forestales del municipio y el refuerzo de los recursos humanos durante los meses de mayor riesgo.

Los trabajos se adaptan a las características de cada espacio y a las necesidades detectadas por los servicios técnicos municipales, con el objetivo de mantener las zonas naturales en condiciones adecuadas, favorecer su conservación y reducir los riesgos asociados a la acumulación de vegetación, árboles dañados y otros elementos susceptibles de incrementar la peligrosidad ante un incendio.

La combinación de la Brigada Forestal Permanente y del refuerzo temporal del programa SEPE Zonas Rurales Deprimidas 2026 permite al Ayuntamiento incrementar durante estos meses la capacidad de actuación en diferentes puntos del término municipal y avanzar en la protección y conservación de los espacios naturales de Torrent.