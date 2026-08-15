La Pobla de Farnals actúa sobre la caída de cascotes del colegio Cervantes a la espera de la Generalitat

La Pobla de Farnals quiere que el alumnado del CEIP Cervantes comiencen el curso el próximo 9 de septiembre con total seguridad. Es por eso, que aprovechando el cierre de las aulas por las vacaciones escolares, el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals ha decidido intervenir ante la caída de cascotes que se estaba produciendo en la parte superior, a la espera de las obras de rehabilitación de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, compromiso que se adquirió después de que el pasado mes de abril, se desprendieran fragmentos de la fachada del gimnasio del centro educativo durante la jornada lectiva. El consistorio ha colocado una malla protectora de cornisas y voladizos en el edificio, para evitar posibles accidentes hasta que se repare la cornisa.

"El edificio principal del colegio Cervantes tiene más de treinta años (1991) y presenta algunas deficiencias estructurales que van más allá del mero mantenimiento de competencia municipal. Tras detectarse grietas y desprendimientos, el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals encargó un estudio técnico de la situación y preparó una intervención preventiva que se está ejecutando ahora", recuerda el propio alcalde, Enric Palanca.

El estudio, que sirvió para ofrecer un diagnóstico con las actuaciones que deben acometerse y en qué plazos, ya que la prioridad para el consistorio, es asegurar que el colegio reúna las mejores condiciones materiales posibles para el desarrollo de la actividad educativa y para el bienestar diario del alumnado, "ha sido compartido con la conselleria de educación y a su vez la consellería ha iniciado los trámites para poder intervenir con profundidad". Mientras tanto, la escuela empezará el curso en septiembre "con condiciones de seguridad oportunas, por tal de evitar accidentes", concluye Enric Palanca.