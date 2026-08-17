Alfafar inicia la cuenta atrás para sus Fiestas 2026

Comienza la cuenta atrás. Alfafar ya calienta motores para sus Fiestas 2026, que arrancarán el próximo 28 de agosto y llenarán durante varios días las calles y plazas del municipio de música, actividades, tradición y encuentros entre vecinos y vecinas.

A menos de dos semanas del inicio de las fiestas, el Ayuntamiento de Alfafar ultima los preparativos de una programación que se prolongará hasta el 8 de septiembre, día grande en honor a la Mare de Déu del Do, y que reúne propuestas para todos los públicos.

“Ya estamos contando los días para volver a vivir nuestras fiestas. Son fechas muy especiales para Alfafar porque nuestras calles se llenan de vida y nos reencontramos alrededor de nuestras tradiciones, de la música y de todas las actividades que hemos preparado”, ha señalado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

El primer gran momento llegará el viernes 28 de agosto, con el espectáculo infantil “Cantatitelles”, pressing catch, el videomapping de inauguración oficial de las Fiestas Patronales 2026 y la actuación de la Orquesta Montecarlo en la plaza del Ayuntamiento.

A partir de ese momento, Alfafar vivirá jornadas repletas de propuestas. El programa incluye orquestas, actuaciones musicales, fiestas de DJ, tributos, teatro, actividades infantiles, deporte, gastronomía y numerosos actos tradicionales.

Cartel fiestas. / A.A.

Entre las citas más destacadas se encuentran el Festival de Paellas, el correfoc, la tradicional Festa de la Font, la cabalgata acompañada por bandas de música, las actividades de cultura valenciana y los diferentes actos vinculados a la Mare de Déu del Do.

Porgramación deportiva

La programación deportiva también tendrá un peso importante con el Torneo de Pilota Valenciana Vila d’Alfafar, el Campeonato Comarcal Horta Sud de Petanca, el Open de Frontó, el torneo internacional de ajedrez, la Marcha Cicloturista por la Marjal y el XIII Gran Fons 15K d’Alfafar, entre otras propuestas.

El concejal de Fiestas, Carles Muñoz, ha animado a la ciudadanía a marcar ya estas fechas en el calendario y prepararse para disfrutar de unas fiestas pensadas para todos: “Hemos trabajado para conseguir una programación variada, con actividades para niños y niñas, jóvenes, mayores y familias, pero también manteniendo esos actos y tradiciones que forman parte de la identidad de Alfafar”, ha explicado.

Muñoz ha destacado además la colaboración de las asociaciones y entidades locales, señalando que las fiestas no serían posibles sin la implicación de todas las personas que ponen su tiempo, su trabajo y su ilusión en Alfafar”.

El 8 de septiembre llegará el día grande de las fiestas, con la solemne Misa Major en honor a la Mare de Déu del Do, la tradicional mascletà, la solemne procesión y un gran espectáculo de fuegos artificiales que pondrá el broche a las celebraciones.

“Queremos que estas fiestas sean un punto de encuentro para todo Alfafar. Que las disfrutemos en nuestras plazas, en nuestras calles y junto a nuestra gente”, ha añadido Adsuara.

Con la programación ya preparada y el municipio inmerso en los últimos preparativos, Alfafar comienza oficialmente la cuenta atrás para sus Fiestas 2026.

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Quedan pocos días. Alfafar ya late a ritmo de fiestas.