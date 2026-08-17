El Bono Comercio de 50 euros impulsa este verano las compras en los establecimientos de Paterna de cara a la vuelta al cole

Los vecinos y vecinas de Paterna ya pueden canjear el Bono Comercio 2026 en más de un centenar de establecimientos comerciales adheridos de la ciudad y aprovecharlo para realizar durante este verano sus compras de cara a la vuelta al cole.

Desde el pasado 1 de agosto y hasta el próximo 30 de septiembre, los bonos de 50 euros, adquiridos previamente por un importe de 25 euros, pueden utilizarse en los comercios participantes en la campaña, entre los que se encuentran establecimientos especializados en material escolar, ropa infantil, calzado y otros productos especialmente demandados ante el inicio del nuevo curso.

De este modo, la campaña municipal permite que los paterneros y paterneras puedan adelantar y realizar en los establecimientos de la ciudad muchas de las compras necesarias para septiembre, al tiempo que se fomenta el consumo de proximidad y se impulsa la actividad del comercio local durante los meses de verano.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Comercio y cofinanciada al 50% por el Ayuntamiento de Paterna, supondrá una inyección de 100.000 euros en el tejido comercial paternero. Desde su puesta en marcha, el Bono Comercio ha generado un volumen económico acumulado de 300.000 euros en el municipio.

El concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha señalado que “la posibilidad de canjear ya estos bonos durante agosto y septiembre ofrece a nuestros vecinos y vecinas una buena oportunidad para realizar en Paterna las compras de la vuelta al cole y encontrar en nuestros establecimientos todo lo necesario para el inicio del nuevo curso”.

Asimismo, Jodar ha destacado que “el comercio de Paterna ofrece una amplia variedad de productos, calidad, cercanía y confianza, por lo que animamos a la ciudadanía a aprovechar el Bono Comercio y efectuar sus compras en los establecimientos adheridos de la ciudad”.

Los bonos pueden canjearse hasta el próximo 30 de septiembre en los comercios participantes, reforzando así la apuesta municipal por el consumo de proximidad y por la dinamización del tejido comercial paternero en una campaña clave como es la vuelta al cole.