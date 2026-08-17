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Burjassot, de la mano de la Associació Cultural Bassot, preparada para la celebración de la XVII Nit Estellés

La XVII edición del homenaje al poeta se celebrará el 19 de septiembre en Burjassot con una ruta literaria, cena y entrega de premios

Ruta literaria junto a la estatua de Vicent Andrés Estellés.

Ruta literaria junto a la estatua de Vicent Andrés Estellés. / Vicent Ruiz Sancho

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Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

“Entre les taules / del meu poble / braçats / d’alfàbregues / i nards, / una dolcesa / caminant, / la dolcesa / del cap al tard.” Este poema del “fill del forner” constituye una de las ilustraciones que aparecen en los carteles que ya anuncian la XVII edición de la Nit Vicent Andrés Estellés de la Ciudad de los Silos en el 102 aniversario del nacimiento del escritor.

La Associació Cultural Bassot, con la colaboración de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord-Escola Valenciana, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Estrela Roja de Benimaclet, la plataforma cívica Acció Cultural del País Valencià, la cooperativa bancaria Caixa Popular y el Ayuntamiento de Burjassot, ya lo tiene todo preparado para homenajear el próximo 19 de septiembre –cae sábado– al “cronista de meravelles”.

Los actos de la XVII Nit Estellés arrancarán a las 19.30 horas –inicio del ‘cap al tard’– en la plaza del Ayuntamiento, junto a la estatua sedente del poeta, con una ruta literaria que, guiada por sus nietos, Vicent e Isabel Anyó Andrés, dará a conocer vivencias y distintos lugares del municipio evocados en la ingente obra del “pintor” del ‘Mural del País Valencià’.

Actuación del maestro de ‘cant d’estil’ Apa en una cena estellesiana.

Actuación del maestro de ‘cant d’estil’ Apa en una cena estellesiana. / Vicent Ruiz Sancho

Finalizado el itinerario poético, a partir de las 21 horas el teatro de la Casa de Cultura acogerá la tradicional “cena estellesiana”. La velada incluirá una feria de entidades y lectura de textos de Estellés a cargo de voluntarios de entre los comensales.

Premi Estellés

Asimismo Bassot hará entrega del Premi Estellés “Al compromís social i cultural amb la nostra llengua”, concedido este año al medio de comunicación La Directa, y el Premi Estellés de Fotografia, centrado en esta ocasión en la faceta periodística del poeta. Las imágenes presentadas al certamen quedarán expuestas en el recinto municipal y el nombre de los autores ganadores, que recibirán un lote de libros y de cedés por gentileza de la agencia Pro 21 Cultural, se anunciará en el transcurso de la velada.

Como colofón de la Nit Estellés, el cantautor y guitarrista Néstor Mont ofrecerá un concierto con la mejor cosecha de su repertorio, que completará la Colla Estrela Roja con la interpretación de la Muixeranga.

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Excepto la cena, todos los actos de la XVII Nit Vicent Andrés Estellés –concierto incluido– son gratis.

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