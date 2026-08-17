Cofrentes y Albuixech son los primeros municipios en adjudicar el 100% de los fondos del Pla Obert de la Diputación

El Pla Obert de la Diputació de València avanza al ritmo esperado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix, con un 60% de los fondos aprobados, más de 200 millones de euros de los 350 del gran programa inversor, y un 30% de los proyectos adjudicados por parte de los ayuntamientos y mancomunidades. “Es lógico que el número de iniciativas propuestas por los municipios se vaya incrementando según avanza la legislatura al ser un plan cuatrienal”, explica Enguix, quien señala que este año “tenemos contemplados más de 100 millones de euros para dar respuesta a las solicitudes”.

El presidente, Vicent Mompó, coincide con la vicepresidenta Enguix a la hora de animar a los pueblos y ciudades que tienen fondos pendientes en el Pla Obert a presentar sus proyectos para convertirlos en realidad. “El objetivo del plan es que se ejecute hasta el último euro de los 350 millones presupuestados, una cifra histórica”, apuntan los responsables del gobierno provincial. El seguimiento del programa inversor puede realizarse en tiempo real a través del portal www.plaobert.dival.es , donde se puede consultar a qué destinan los fondos cada municipio y datos estadísticos de la evolución del plan desde su puesta en marcha a principios de 2024.

Cofrentes y Albuixech han sido los primeros en adjudicar el 100% de los recursos que tenían asignados por parte de la Diputación, alrededor de 1,3 millones de euros en cada caso. El primero ha destinado los fondos a la prolongación de la avenida Júcar-Cabriel y la calle Vereda, dos vías integradas en el núcleo urbano del pueblo que han mejorado su conexión con el proyecto de reurbanización financiado por la Diputación. Ambas vías albergan importantes servicios como la cooperativa agrícola y son parte de rutas de interés paisajístico como la del mirador de la Era del Chulo y la Cueva de Santa Ana. Albuixech, por su parte, ha destinado la ayuda provincial a la rehabilitación de la piscina municipal y su entorno.

Detalle de las obras y estadísticas

La web del Pla Obert se ha actualizado e incluye nuevos datos estadísticos para conocer con mayor detalle la evolución del programa inversor. El portal incluye un listado con el porcentaje de adjudicación de las obras en cada ente local. Además de los municipios mencionados, Petrés, Montserrat, Jalance y Benagéber superan el 90% de adjudicación, mientras que Ontinyent aparece en séptimo lugar, el primero de los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, con 2,5 millones de euros adjudicados, un 88,8% de su asignación.

Mompó y Enguix en la presentación del Pla Obert. / Dipval

La vicepresidenta Enguix explica que el carácter cuatrienal del plan “permite presentar proyectos de legislatura, con presupuestos más ambiciosos, o distintas actuaciones de menor coste pero igualmente importantes para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos”. Es el caso de Montserrat, que tiene aprobadas siete iniciativas, con una asignación de 1.745.000 euros y un 93,4% adjudicado. El consistorio de la Ribera Alta tiene prácticamente completado un plan a través del cual ha construido nuevos vestuarios para el campo de fútbol, ha repavimentado caminos rurales y ha modernizado su centro de día, entre otras actuaciones.

En la parte baja de la tabla aparecen pueblos como Terrateig, Fuenterrobles y Riola, con porcentajes de adjudicación por debajo del 2%. Los responsables provinciales insisten en que aún hay tiempo para presentar sus iniciativas y les tienden la mano para asesorarles y ayudarles a ponerlas en marcha.

Además de la tabla de adjudicación de las obras, el portal del Pla Obert permite consultar otros aspectos del programa como el estado actual del presupuesto, los 350 millones de euros; el tipo de actuaciones proyectadas; la distribución geográfica por comarcas y municipios; las cantidades adjudicadas y el detalle de los proyectos en cada pueblo, ciudad y mancomunidad de la provincia.