Denuncian un vertido de escombros en el Port de Catarroja

Un vecino de Catarroja denuncia un nuevo vertido de sacos de escombros, posiblemente procedentes de la reforma de una vivienda, ha aparecido en el Port de Catarroja, en la parte sur del canal. Desde el consistorio, la alcaldesa Lorena Silvent, confirma los hechos y advierte de que están denunciados. Según la primera edil, se han remitido las imágenes de las cámaras de vigilancia a la Guardia Civil para investigar la procedencia de los residuos.

Silvent apunta que se está haciendo un seguimiento de estos hechos de los que se tiene constancia desde el mes de julio y recuerda que la sanción máxima por tirar escombros en el término municipal puede alcanzar los 1.200 euros. Esta zona del Parque Natural de la Albufera cuenta con tres cámaras en los accesos desde antes de la dana, con el fin de aumentar la seguridad.

Robo de farolas

El vecino, Miquel Martí, advierte de que los residuos se han depositado en la parte sur del canal, al parecer, con un remolque, por el estado en el que están los sacos, llenos de azulejos, sanitarios y restos con un peso considerable, junto con gran cantidad de cañas, posiblemente todavía de la dana del 29 de octubre de 2024. Además, hay otros vertidos de menor consideración repartidos por la zona, también con restos de obra y poda. Se da la circunstancia de que el ecoparque está ubicado en el Polígono Industrial el Bony, antes de cruzar el túnel que lleva hasta el Port.

Martí reclama una mayor vigilancia de esta zona del Parque Natural, donde también han robado gran parte de las farolas, incluso pertenencias de dentro de las barcas que están amarradas allí, aprovechando la oscuridad de la noche. Esta situación y la lejanía del casco urbano propician que sea un punto negro en cuanto a vertidos ilegales, pero no es el único lugar, ya que también se suelen acumular en zonas de huerta y en el camino del campo de tiro.

Inversión tras la dana

El Ayuntamiento de Catarroja dispone de 150.000 euros para destinar al Port, uno de los enclaves turísticos más representativos de l’Albufera y uno de los más afectados por la dana, procedentes de las ayudas de la Diputación de València para recuperar su entorno y reforzar su atractivo turístico, tras los daños del pasado 29 de octubre de 2024, y destinada a señalizar recursos turísticos, habilitar puntos de información o reponer equipamientos dañados.

A esto se suman un proyecto más ambicioso de recuperación del entorno y los embarcaderos dañados por la riada, y cuya memoria valorada asciende a más de un millón de euros, junto con la recuperación de los baños públicos de la zona.