Final feliz en la playa: Localizan en la Patacona de Alboraia a una niña de 9 años que se perdió en la Malvarrosa de València

Un susto con final feliz tuvo lugar este domingo en el litoral de l'Horta. El equipo de Socorrismo Alboraia localizó a una niña de 9 años que se encontraba perdida en la playa de La Patacona. Tras el hallazgo de la menor, se activó de inmediato un protocolo de búsqueda para dar con su familia.

Las patrullas de servicio de la Policía Local, junto con la Unidad de Playas, coordinaron un operativo de búsqueda que se extendió por la línea de costa. Finalmente, la madre de la pequeña fue localizada en la vecina playa de la Malvarrosa, a una distancia considerable de donde fue hallada la niña.

El reencuentro, cargado de emoción, se produjo en la Posta Sanitaria, donde ambas protagonistas quisieron agradecer la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y salvamento.

"Me perdí buscando conchas"

La niña explicó que el despiste se produjo mientras jugaba en la orilla: "Agradezco mucho que me hayan ayudado porque yo me perdí buscando conchas", relató la menor, agradecida por el apoyo de los agentes de Alboraia para encontrar a su madre.

Por su parte, la madre, visiblemente aliviada, destacó la celeridad de la actuación policial: "Agradezco a la policía de Alboraia por haberme ayudado a encontrar a mi hija. Me hicieron muy feliz porque se movieron rápido y me ayudaron a conseguirla. Estoy muy agradecida", manifestó tras el feliz desenlace.