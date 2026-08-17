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Final feliz en la playa: Localizan en la Patacona de Alboraia a una niña de 9 años que se perdió en la Malvarrosa de València

El operativo coordinado entre el equipo de Socorrismo de Alboraia y la Policía Local permitió el reencuentro de la menor con su madre en la Posta Sanitaria

La Policía de Alboria localiza a la familia de una niña perdida en la playa de València

La Policía de Alboria localiza a la familia de una niña perdida en la playa de València

Redacción Levante-EMV

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Alboraia

Un susto con final feliz tuvo lugar este domingo en el litoral de l'Horta. El equipo de Socorrismo Alboraia localizó a una niña de 9 años que se encontraba perdida en la playa de La Patacona. Tras el hallazgo de la menor, se activó de inmediato un protocolo de búsqueda para dar con su familia.

Las patrullas de servicio de la Policía Local, junto con la Unidad de Playas, coordinaron un operativo de búsqueda que se extendió por la línea de costa. Finalmente, la madre de la pequeña fue localizada en la vecina playa de la Malvarrosa, a una distancia considerable de donde fue hallada la niña.

El reencuentro, cargado de emoción, se produjo en la Posta Sanitaria, donde ambas protagonistas quisieron agradecer la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y salvamento.

"Me perdí buscando conchas"

La niña explicó que el despiste se produjo mientras jugaba en la orilla: "Agradezco mucho que me hayan ayudado porque yo me perdí buscando conchas", relató la menor, agradecida por el apoyo de los agentes de Alboraia para encontrar a su madre.

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Por su parte, la madre, visiblemente aliviada, destacó la celeridad de la actuación policial: "Agradezco a la policía de Alboraia por haberme ayudado a encontrar a mi hija. Me hicieron muy feliz porque se movieron rápido y me ayudaron a conseguirla. Estoy muy agradecida", manifestó tras el feliz desenlace.

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