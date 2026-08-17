‘A la Lluna de Torrent’ continúa su programación de agosto con nuevas propuestas de cultura, música y cine

La tercera edición de ‘A la Lluna de Torrent’ continúa avanzando con nuevas propuestas culturales y de ocio durante el mes de agosto. El pasado viernes 14 de agosto, la avenida Olímpica y la plaza Pedro Iturralde acogieron diferentes actividades que reunieron a numerosas familias y vecinos, mientras que la programación prevista para el sábado 15 tuvo que ser suspendida debido a las condiciones meteorológicas.

Durante la jornada del viernes se celebraron los cuentos mágicos y canciones de Sara Milano, el monólogo de Maxi Rangel y la proyección de ‘Una película de Minecraft’, tres propuestas dirigidas a públicos diferentes que volvieron a llenar de ambiente estos espacios de la ciudad.

La programación ha sido diseñada y coordinada de manera transversal por las concejalías de Cultura, Juventud, Dona, Participación Ciudadana, Servicios Sociales y Fiestas, con propuestas dirigidas a públicos y generaciones diferentes.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado la respuesta de los vecinos a las actividades celebradas: “‘A la Lluna de Torrent’ sigue demostrando que la cultura es una magnífica herramienta para reunirnos, compartir las noches de verano y mantener vivos nuestros barrios durante agosto. La respuesta del público vuelve a confirmar que los vecinos quieren disfrutar de propuestas cercanas, variadas y pensadas para todas las generaciones”.

“Estamos viendo familias compartiendo cuentos y cine, jóvenes disfrutando de sus películas favoritas y vecinos de todas las edades participando en las diferentes actividades. Esa convivencia en nuestros espacios públicos es uno de los grandes objetivos de esta programación”, ha añadido Folgado.

Cuentos, imaginación y humor en la avenida Olímpica

La programación del viernes comenzó en la avenida Olímpica con ‘Cuentos mágicos y canciones’, de Sara Milano. La narración, la música y la participación del público permitieron a los más pequeños disfrutar de diferentes historias y universos fantásticos, mientras las familias compartían una actividad pensada para despertar la imaginación y la creatividad.

Monólogo de Maxi Rangel. / A.T.

Este mismo emplazamiento acogió posteriormente el monólogo de Maxi Rangel, quien conectó con el público mediante un humor fresco y cercano basado en situaciones de la vida cotidiana.

Minecraft convierte Pedro Iturralde en un cine bajo las estrellas

La plaza Pedro Iturralde se transformó el viernes en una sala de cine al aire libre con la proyección de ‘Una película de Minecraft’, una de las propuestas dirigidas especialmente al público infantil y juvenil.

La sesión volvió a poner de manifiesto el atractivo de ‘Cinema a la Lluna’, uno de los ejes de la programación municipal durante agosto, con proyecciones en diferentes espacios de la ciudad.

La lluvia obliga a suspender las actividades del sábado

Las actividades previstas para el sábado 15 de agosto, entre ellas el concierto de rumbas y sevillanas de los Hermanos Marín y el ‘Tributo a la Melodía’ de Verónica Avellán, tuvieron que ser suspendidas debido a la lluvia.

Desde la organización se decidió cancelar las actuaciones previstas para garantizar la seguridad de artistas y asistentes ante las condiciones meteorológicas.

Folgado ha agradecido nuevamente la participación ciudadana y el trabajo de los equipos municipales: “Cada nueva jornada consolida ‘A la Lluna de Torrent’ como una cita importante de nuestro verano. Queremos agradecer la respuesta de los vecinos, el trabajo de los artistas y el esfuerzo de los equipos que hacen posible que cada barrio pueda disfrutar de una programación cultural próxima y de calidad”.

Seis nuevas propuestas durante los días 21 y 22 de agosto

La programación continuará los días 21 y 22 de agosto con seis actividades que llegarán a la plaza de América, la plaza de la Iglesia, el área recreativa de El Pantano y la plaza de la Unión Musical.

El viernes 21, la plaza de América abrirá la jornada a las 19:30 horas con la magia familiar de Piter Pardo, un espectáculo que combinará ilusionismo, humor, sorpresa y participación.

A las 22:30 horas, el mismo espacio acogerá El show de Alicia Casañ, una propuesta de entretenimiento con música y humor.

Simultáneamente, a las 22:30 horas, la plaza de la Iglesia acogerá una nueva sesión de ‘Cinema a la Lluna’ con la proyección de ‘El 47’, película de contenido histórico y social. La sesión contará con aforo limitado.

El Pantano y la plaza de la Unión Musical protagonizan el sábado

El sábado 22, la programación llegará al área recreativa de El Pantano, donde Alfonso Bravo ofrecerá a las 19:30 horas un espectáculo de magia cómica con trucos, humor e interacción con el público.

La actividad continuará en este mismo entorno a las 23:00 horas con El Poleo, que llevará hasta El Pantano su propuesta de rumba pop, con canciones y ritmo para animar la noche.

Por su parte, la plaza de la Unión Musical acogerá a las 22:30 horas una nueva sesión de ‘Cinema a la Lluna’ con la proyección de ‘Buffalo Kids’, una aventura de animación dirigida al público infantil y familiar.

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“El próximo fin de semana volveremos a recorrer Torrent con magia para toda la familia, espectáculos, música y cine. Invitamos a vecinos y visitantes a seguir participando y disfrutando de una programación que convierte cada plaza, barrio y urbanización en un punto de encuentro y convivencia”, ha concluido la alcaldesa.