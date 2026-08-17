Paterna se prepara para vivir la emoción de sus Moros y Cristianos

Paterna se prepara para vivir una de las citas más esperadas de sus fiestas. Los Moros y Cristianos de Paterna regresan este mes de agosto con un programa que reúne desfiles, música, tradición, historia y convivencia festera, invitando tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una semana marcada por el ambiente de las comparsas.

La programación arrancará el jueves 20 de agosto con el izado de banderas y la Entraeta. A las 21:30 horas tendrá lugar el Pregón de Fiestas en la plaza Ingeniero Castells, seguido del izado de las banderas mora y cristiana, a cargo de las comparsas capitanas Moros Realistas y Cavallers Templaris. A continuación, las comparsas tomarán las calles con la tradicional Entraeta.

El sábado 22 llegará una jornada especialmente intensa. La mañana comenzará con la ofrenda floral a los Santos Patronos, seguida de la Diana y el almuerzo de germanor comparsera en el Calvario. Ya por la noche, a las 21:30 horas, Paterna se vestirá de gala para celebrar la espectacular Gran Noche Cristiana.

El protagonismo cambiará de bando el domingo 23 de agosto, cuando la Gran Noche Mora llenará las calles de Paterna a partir de las 21:30 horas, convirtiéndose en otra de las grandes citas del calendario festero.

La fiesta también reservará un espacio destacado para sus generaciones más jóvenes. El lunes 24 se celebrará el Desfile Infantil de Moros y Cristianos, precedido por la entrada de la Banda del Centro Musical Paternense y culminado con el Parlamento Infantil ante el Ayuntamiento.

Uno de los momentos con mayor carga histórica y simbólica llegará el martes 25 de agosto con la Entrega de Paterna al Rei En Jaume I. Desde las 19:30 horas desfilarán comparsas y personajes hasta la plaza Ingeniero Castells, donde tendrá lugar el Parlamento y la conmemoración de la entrega de Paterna al rey Jaume I el Conquistador. La jornada concluirá con el arriado de banderas y la entrega de las mismas a las comparsas Nazaries y Montañesas de Irta, acompañada de himnos interpretados en directo.

Morosy Cristianos en Paterna. / L-EMV

Como cierre, el miércoles 26 de agosto la hermandad y la diversión tomarán el relevo con el Baile de Disfraces. El programa incluye el Sopar de Germanor a las 21:30 horas, concurso de disfraces a las 23:00 y, desde medianoche, música en directo con la Orquesta Montecarlo.

Durante estos días, distintos enclaves y calles de Paterna se convertirán en escenario de los actos y desfiles, con recorridos que atravesarán lugares como la calle Mayor, plaza Mayor, Médico Ballester, plaza Ingeniero Castells, avenida Primero de Mayo o Vicente Mortes.

Los Moros y Cristianos de Paterna vuelven así con una programación pensada para vivir la fiesta en la calle y compartir el espíritu comparsero. Historia, música, color, emoción y germanor se darán cita del 20 al 26 de agosto, en unas jornadas que invitan a descubrir y disfrutar una de las grandes tradiciones festivas de Paterna.

Para finalizar, la presidenta de Intercomparsas, Eva Esparcia ha declarado: “Paterna ya está preparada. Moros y Cristianos vuelven a encontrarse en sus calles. Que empiece la fiesta.