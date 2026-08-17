Vaivén
Picassent vibrará con el último concierto "de pueblo" de La Fúmiga
La localidad de l'Horta Sud acogerá el 3 de septiembre una actuación histórica de la banda antes de sus grandes citas en el Palau Sant Jordi y el Roig Arena
Los seguidores de La Fúmiga están de enhorabuena. Tras una larga espera, el concejal de Fiestas Jaume Sobrevela ha confirmado oficialmente a través de las redes sociales oficiales municpales que el grupo valenciano actuará en Picassent el próximo 3 de septiembre. Sobrevela aseura que es un "concierto histórico", ya que Picassent se convertirá en el último municipio en recibir a la banda antes de que inicien su gira por grandes recintos de gran formato, como el Palau Sant Jordi y el Roig Arena.
La noticia ha generado una gran expectación entre los vecinos, ya que se trataba de una sorpresa muy demandada para las fiestas locales. El concierto tendrá lugar en el recinto de fiestes, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de vivir de manera excepcional la despedida de la banda en un entorno más cercano antes de sus citas multitudinarias.
Entradas a la venta por 5 euros
Los interesados en asistir a este "momento extraordinario" podrán adquirir sus entradas a partir del lunes 24 de agosto a través de la plataforma giglon.com. Con el objetivo de facilitar la asistencia de todos los seguidores, los pases tendrán un precio popular de 5 euros.
Desde eñ ayuntamiento aseguran que es un privilegio para Picassent ser el punto final de las actuaciones de la banda en su recorrido por los municpios valencianos cerrando así un capítulo importante para una de las agrupaciones valencianas más queridas del panorama actual.
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