Polémica en Silla por la muerte de un toro durante los bous al carrer: denuncian golpes y calambrazos

La muerte de un toro cerril en los bous al carrer de Silla ha rodeado de polémica la celebración. Los hechos ocurrieron en la "desencaixonada" del día 12 de agosto, cuando, tras abrir el cajón para que saliera, el animal no pudo levantarse del suelo por las condiciones en las que se encontraba, como se puede ver en un vídeo que circula por las redes sociales, lo que propicio que recibiera "golpes, calambrazos y tirones" para forzar su salida, según denuncia Pacma, junto con un vídeo del momento.

La Plataforma animalista habla en la publicación de "dos toros en terribles condiciones en la "desencaixonada", uno de ellos posiblemente murió dentro del cajón. El otro, como vemos en las imágenes, no podía ni levantarse". No obstante, según fuentes consultadas por este periódico solo uno de los animales sufrió estos hechos.

Compromís per Silla también se suma a las denuncias públicas y solicitará al gobierno local un informe exhaustivo o actuación de investigación de lo ocurrido, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjeron e identificar las personas que intervinieron. La formación reclama que en los festejos "se garantice el cumplimiento estricto de la normativa de bienestar animal y que se aplique el Decreto autonómico de 2015, actualmente en vigor". Además, anuncian que "exigiremos la apertura de un procedimiento sancionador ante las presuntas punzadas y las situaciones de maltrato animal que se observan en los videos".

"Dudas razonables"

De igual forma, Compromís presentará un escrito ante la administración local en el que reclama que un técnico municipal competente en materia de bienestar animal o del servicio municipal responsable de la supervisión de los festejos taurinos tradicionales, analice los hechos denunciados, la documentación disponible y la posible existencia de incumplimientos normativos.

Entre la información que han pedido al ayuntamiento está el informe emitido por el veterinario responsable de la supervisión del festejo celebrado el día 12 de agosto de 2026, así como de cualquier acta, incidencia o informe complementario elaborado durante aquella jornada, y para esclarecer los hechos de la muerte del toro, piden información también sobre las condiciones en las que permaneció en el recinto desde su llegada, la temperatura que soportó, la disponibilidad de agua y el seguimiento veterinario.

"Las circunstancias observadas en los videos plantean dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones exigibles para el correcto manejo del animal, especialmente teniendo en cuenta las elevadas temperaturas registradas durante la jornada, las características del espacio de confinamiento y el tiempo durante el cual pudo permanecer encerrado antes de su exhibición pública, dato que hasta ahora se desconoce", advierte la portavoz de Compromís per Silla, Raquel Sánchez.

"No podemos normalizar el sufrimiento de un animal. La tradición nunca puede ser una excusa para el maltrato", apunta.

Desde el Ayuntamiento, advierten de que están dispuestos a colaborar en todo lo posible para esclarecer los hechos y a mostrar todos los informes de los que disponen.

En 2022, tuvo lugar un suceso de similares características en Alcàsser. El propio Ayuntamiento abrió un expediente para investigar la muerte de dos toros el 24 de agosto, durante los festejos en la localidad, supuestamente por un golpe de calor.