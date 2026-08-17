Torrent reabre la calle del Xenillet arrasada por la dana tras reconstruir 200 metros de ladera y sumar 45 plazas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Torrent ultima los trabajos de recuperación de la calle Barranc de l’Horteta, una de las zonas del barrio del Xenillet más afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024. Tras meses de una compleja intervención de reconstrucción, la calle quedará abierta al tráfico a partir de este martes 18 de agosto, recuperando una conexión viaria que permanecía inutilizada desde la riada.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal del área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, han visitado este lunes el resultado de los trabajos, que han permitido reconstruir el viario, estabilizar el terreno y recuperar las infraestructuras y servicios urbanos que fueron destruidos por la fuerza del agua.

La actuación ha supuesto la reconstrucción de aproximadamente 200 metros de ladera y de la propia calle, después de que la barrancada provocara el deslizamiento del terreno y arrastrara la calzada, el antiguo muro de mampostería y buena parte de las infraestructuras subterráneas, además de afectar a aceras, alumbrado y accesos a viviendas, edificios y garajes.

Reconstrucción de la calle junto al barranc de l´Horteta en Torrent. / A.T.

“Hoy podemos decir que una calle que desapareció prácticamente por completo con la danA vuelve a estar recuperada y, a partir de mañana, volverá a estar abierta al tráfico. Desde el primer momento tuvimos claro que no podíamos esperar y que había que actuar para devolver la normalidad a los vecinos”, ha señalado la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

Folgado ha destacado que “no solo hemos reconstruido lo que se llevó el agua, sino que hemos aprovechado esta actuación para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad de la zona. Recuperamos una calle fundamental para el barrio, devolvemos los accesos a los garajes y conseguimos además 45 nuevas plazas de aparcamiento”.

Una actuación para recuperar el terreno y garantizar la seguridad

Una de las principales dificultades de la intervención ha sido la reconstrucción y estabilización del talud junto al barranco del Poyo. Para ello se ha ejecutado una gran escollera con rocas de gran tamaño, que permite consolidar el terreno, recuperar la sección de la calle y aportar mayor estabilidad frente a posibles episodios de lluvias intensas.

Los trabajos han contado con estudios geotécnicos y topográficos, así como con vuelos LiDAR realizados en colaboración con la Universitat Politècnica de València, que permitieron analizar con precisión las condiciones del terreno y definir las soluciones técnicas necesarias.

Reposición de farolas. / A.T.

Asimismo, la nueva configuración de la calle incorpora elementos específicos de protección para los peatones, entre ellos una valla de seguridad junto al barranco, que mejora las condiciones de seguridad de las personas que circulen por este tramo.

“Ha sido una obra técnicamente muy compleja, porque primero había que reconstruir el terreno que había desaparecido antes de poder recuperar la calle. Hemos trabajado para garantizar la estabilidad de la ladera y, al mismo tiempo, conseguir una solución urbana más segura y funcional para los vecinos”, ha explicado José Francisco Gozalvo.

El concejal ha añadido que “ahora estamos ante la parte más visible de una actuación que ha requerido meses de trabajos de ingeniería, movimientos de tierras, reconstrucción del talud y reposición de servicios. Desde mañana, la calle vuelve a ser transitable y lo hace con mejores condiciones de seguridad y accesibilidad”.

Recuperación de servicios y accesos a los garajes

La dana también provocó la desaparición del colector Norte en este tramo, una infraestructura de saneamiento que conecta el Mas del Jutge con la depuradora de Torrent. El Ayuntamiento, en coordinación con Aigües de l’Horta, ha trabajado para ejecutar de forma conjunta la reposición del colector y la recuperación de la calle.

La intervención ha permitido renovar el alcantarillado, la red de agua potable, el alumbrado público, el suministro eléctrico y las canalizaciones de telecomunicaciones y fibra óptica, evitando tener que volver a abrir la calzada una vez finalizada la urbanización.

Además, los vecinos recuperarán plenamente el acceso a los garajes de los edificios situados al final de la calle, que quedaron inutilizados tras la desaparición de parte del viario. Esta recuperación permitirá normalizar los accesos y liberar también espacio de estacionamiento que actualmente se utiliza en la vía pública.

45 nuevas plazas de aparcamiento y mejor conexión con el entorno

La recuperación de Barranc de l’Horteta incorpora también una mejora de la configuración urbana de la zona. La nueva urbanización permitirá ganar 45 nuevas plazas de aparcamiento, ampliando las posibilidades de estacionamiento para los vecinos del entorno.

La actuación mejora además la comunicación de la calle con la calle Jesús, recuperando una conexión que se perdió como consecuencia de la DANA y facilitando los desplazamientos y el acceso a esta parte del Xenillet.

Reconstrucción de la calle del barranc de l'Horteta. / A.T.

Por su parte, la conexión con la calle Sant Pancraci se ejecutará dentro de una siguiente actuación prevista por el Ayuntamiento, dando continuidad a la mejora de la movilidad y permitiendo completar la conexión entre ambos espacios.

“La recuperación de Barranc de l’Horteta supone mucho más que volver a abrir una calle. Significa recuperar una parte del barrio que quedó gravemente dañada, mejorar sus conexiones, ganar 45 plazas de aparcamiento y ofrecer a los peatones y conductores un espacio más seguro y accesible”, ha afirmado Gozalvo.

Una obra impulsada de emergencia tras la DANA

Ante la magnitud de los daños y el riesgo existente para las viviendas próximas, el Ayuntamiento de Torrent impulsó la actuación mediante el procedimiento de emergencia, sin esperar a la llegada de las ayudas de otras administraciones.

La obra fue adjudicada el 25 de noviembre de 2024 y contó inicialmente con una inversión global de 845.185 euros. La complejidad técnica de los trabajos y la necesidad de coordinar la intervención con la reposición del colector Norte condicionaron el desarrollo de la actuación.

Posteriormente, la obra fue incorporada a la relación de actuaciones financiadas mediante la subvención estatal de 114 millones de euros concedida al Ayuntamiento de Torrent para la reconstrucción tras la DANA.

Con la apertura al tráfico de Barranc de l’Horteta mañana, 18 de agosto, Torrent avanza en la recuperación de las infraestructuras dañadas por la riada y en la transformación de los espacios afectados para hacerlos más seguros, accesibles y preparados ante futuros episodios meteorológicos.