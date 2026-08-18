Animalistas solicitan a la Generalitat "una exhaustiva investigación oficial" sobre la muerte del toro en Silla

En relación con la «Desencajonada de 6 toros» programada, a realizarse en el coso taurino de Silla el miércoles 12 de agosto 2026, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado un escrito formal en vía administrativa dirigido al director General de Interior, Vicente Huet, Conselleria de Emergencias e Interior, mediante el que se solicita «el inicio de una actividad de investigación y comprobación suficientes de los presuntos hechos a los efectos de que se determine oficialmente si se produjo algún tipo de conducta irregular que pudiera merecer una respuesta en el marco de atribuciones y competencias que ese órgano tiene encomendadas», tras la muerte de un toro, tal y como informó este diario en exclusiva.

Como se detalla en el escrito, Anpba ha solicitado a Interior «el inicio de una actividad de investigación y comprobación suficientes» para que se esclarezca oficialmente lo ocurrido con «un sufriente y desdichado toro» al que, una vez levantada la compuerta del cajón de transporte, «se mostró sin fuerzas, agotado, incapaz de ponerse en pie, echado a la puerta del estrecho cajón del coso taurino sillero».

«El astado apenas tuvo fuerzas para asomar las pezuñas delanteras y sacarlas del estrecho cajón. De hecho, según se observa en el vídeo que circula por redes, las dificultades de manejo del animal fueron extremas, al punto de tener que colocarle una soga en las astas para tirar de él hacia adentro y agarrarlo por la cornamenta y tirar de ella en un intento de reintroducir su cabeza y patas en el cajón, observándose con claridad el imponderable estrés y sufrimientos que debió experimentar el astado ante la manipulación a la que estaba siendo sometido», continúa el escrito, «a lo que hay que añadir el calor y la sensación térmica sofocante causados por las altas temperaturas que soportó Silla ese día 12 de agosto 2026».

Anpba ha solicitado, asimismo, que se investigue y determine si hubo, o no, servicio veterinario para atender a los animales, y se aclare «si podría haber fallecido alguno de los seis astados en la desencajonada».

En su denuncia, Anpba recuerda, con invocación del Código Civil, que «todos los animales son seres vivos dotados de sensibilidad», como dispone el art. 333 bis del Código Civil, según modificación dada mediante LEY 17/2021, y que «todo animal es un «ser sintiente» y, por tanto, «protegido en su propia mismidad», citando la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 28/03/2025.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

«En definitiva —continúa expresando la denuncia— se solicita una investigación oficial y comprobación suficientes a los efectos de que, siendo función y fines estatutarios de Anpba velar por el bienestar y la protección de los animales, promover y obtener una garantía legal suficiente a los efectos de prevenir que puedan ocurrir presuntos hechos como el arriba expuesto».

Anpba se opone a los festejos que utilizan animales

Anpba es totalmente contraria a la utilización de animales en festejos, por lo que interpone constantes denuncias administrativas a los efectos de proteger el bienestar de los animales utilizados en dichos eventos, los cuales son contemplados por la sociedad con ojos cada vez más críticos y desaprobadores.