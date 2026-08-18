La Associació Cultural Bassot de Burjassot recupera la Festa del Gos de Sant Roc

Acabadas las fiestas patronales de Burjassot el pasado sábado 16 de agosto, la Associació Cultural Bassot celebró al día siguiente –lunes–, en su local, la Festa del Gos de Sant Roc con una cena de sobaquillo.

La entidad lleva cinco años ofreciendo a la ciudadanía esta iniciativa, que titula “La Nit del Gos”, con el ánimo de “recuperar una tradición popular y en valenciano”. La velada incluyó un taller de farolillos hechos con sandías, tertulia literaria y, por descontado, una cuidada selección de canciones en la lengua del poeta Estellés.

Antaño, la Festa del Gos gozó de gran popularidad en Burjassot. Algunos vecinos, sobre todo los más mayores, recuerdan cómo sus padres y abuelos les contaban que la fiesta del día después –la del 17 de agosto–, de carácter estrictamente laico, “todavía era más sonada que la del Patrón”, al menos hasta los tiempos de la II República. Después, con el advenimiento del franquismo, desapareció.

Una tradición de hace dos siglos

La celebración de la Festa del Gos en la Ciudad de los Silos aparece documentada en 1888 en el poema “Sant Roch i la seba”, que el dramaturgo Francesc Palanca i Roca incluyó en ‘El romancer valencià’. Con el lema “Recuperem tradicions de Burjassot, per unes festes populars i en valencià”, la Associació Cultural Bassot quiso rendir homenaje, una vez más, al inseparable compañero del Peregrino: aquel perro que, según la leyenda, le lamía las heridas para curarlo.