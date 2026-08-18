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Paterna adapta sus Fiestas Mayores para menores con diversidad funcional: kits sensoriales y espacios sin ruido

El consistorio habilitará un punto tranquilo y sin estímulos acústicos en el Edificio de la Cordà “Pepín Damián”, desde el que podrán disfrutar de los desfiles de Moros y Cristianos en un entorno adaptado

Paterna entregará cascos a menores con TEA para disfrutar de las fiestas.

Paterna entregará cascos a menores con TEA para disfrutar de las fiestas. / A.P.

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna impulsará, un año más, medidas específicas para que los y las menores con diversidad funcional puedan disfrutar de las Fiestas Mayores en condiciones de mayor accesibilidad, bienestar y seguridad. Bajo el lema “Més inclusives. Festes Paterna 2026”, el consistorio refuerza su apuesta por unas celebraciones sin barreras y abiertas a toda la ciudadanía.

Entre las principales iniciativas municipales destaca la entrega, hasta agotar existencias, de kits sensoriales que incluirán cascos antirruido, mordedores y juguetes antiestrés. Estos recursos están especialmente pensados para menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones que requieren adaptación sensorial, facilitando su participación en actos festivos, especialmente aquellos con mayor carga acústica.

Asimismo, se habilitará un espacio tranquilo y libre de ruido en el Edificio de la Cordà “Pepín Damián”, situado en la calle Mayor, número 3. Desde este punto, los y las menores podrán seguir los desfiles de Moros y Cristianos del sábado 22 y domingo 23 de agosto, coincidiendo con la Gran Nit Mora y Cristiana, en un espacio adaptado y sin sobreestimulación.

La programación inclusiva se extenderá también a otros actos destacados, como el desfile y parlamento infantil del lunes 24 de agosto, a las 20:00 horas, y el Pasacalle infantil de los Cohetes de Lujo, previsto para el miércoles 26 a las 21:00 horas.

"La tradición, la cultura y la emoción se comparten desde el respeto y la inclusión”

La teniente Alcalde de Garantía Social, Tradiciones, Cultura y Patrimonio, Isabel Segura, ha destacado que “se trata de una iniciativa que hemos consolidado en los últimos años y que ha tenido una excelente acogida por parte de las familias que necesitan este tipo de medidas, ya que les permite disfrutar de nuestras fiestas con mayor bienestar y comodidad”.

Cartel Fiestas Inclusivas 2026 en Paterna.

Cartel Fiestas Inclusivas 2026 en Paterna. / A.P.

En este sentido, Segura ha subrayado que “estas medidas permiten que muchas familias puedan vivir las fiestas con tranquilidad, sabiendo que existen entornos seguros y pensados para sus hijos e hijas. En definitiva, refuerzan el compromiso de Paterna con unas celebraciones donde la tradición, la cultura y la emoción se comparten desde el respeto y la inclusión”.

Plazo abierto hasta el 20 de agosto

Para acceder a estos recursos municipales será necesario que las familias realicen una solicitud previa a través del registro de entrada del ayuntamiento, dirigida al área de Inclusión Social, aportando la documentación acreditativa correspondiente y datos de la persona menor. El plazo permanecerá abierto hasta el jueves, 20 de agosto, a las 12:00 horas.

De forma complementaria, el Ayuntamiento habilitará espacios reservados para personas con movilidad reducida en distintos puntos clave de la programación, como los desfiles de Moros y Cristianos, los conciertos del Parking Los Naranjos previstos entre el 24 y el 28 de agosto y el Pregón del jueves 20 de agosto, que dará inicio a doce días de intensa actividad festiva.

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Con estas actuaciones, Paterna consolida su modelo de fiestas inclusivas, incorporando medidas concretas que facilitan la participación y mejoran la experiencia de las personas con diversidad funcional y sus familias.

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