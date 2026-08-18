Finalizan las obras de emergencia del colector de la playa de La Poble de Farnals que causó vertidos de fecales

La Pobla de Farnals ha anunciado que ya se ha reparado el colector que provocó dos hundimientos en la calzada en su zona de la playa. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) de ľHorta Nord ha acabado los trabajos de reparación que provocaban vertidos de fecales en la calzada. Trabajos que empezaron en junio, gracias a un requerimiento del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals a Sanidad, alertando del riesgo para la salud pública, y han tenido cerrado el tráfico en la calle Massamagrell durante prácticamente todo el verano. Las obras declaradas de urgencia, han contado con una inversión de 2 millones de euros y un periodo de ejecución de 10 meses.

Ahora ha sido el propio alcalde, Enric Palanca, quien ha anunciado que ya está abierto el tráfico, aunque el firme será rehabilitado y reasfaltado en otoño, en temporada baja en la zona de la playa para afectarlo menos posibles a los residentes y turistas. "Las obras de emergencia del colector de la Epsar a su paso por el núcleo de la playa de La Pobla de Farnals llegan a su fin. En las próximas horas el tráfico recuperará la normalidad. El asfaltado de las calles se retrasarán a otoño para no provocar cortes innecesarios en pleno periodo estival", informa el alcalde.

Lugar donde se produjo la rotura del colector ahora reparado. / A.P.

Fue en febrero cuando La Pobla dio avisó de un colapso a la altura de las calles Serrans y Massamagrell. Las obras de urgencia se autorizaron en el mes de junio, de urgencia, por problemas de salubridad que alertaron especialmente al colectivo de empresarios local por coincidir estas obras con la temporada estival caracterizada por una gran afluencia de turistas.

Palanca se muestra satisfecho con el resultado: "Las soluciones que se han encontrado más razonables han permitido disipar los primeros temores y finalmente se ha restablecido el tráfico y las conducciones serán operativas durante los próximos cincuenta años. Las molestias tienen un valor de futuro. Personalmente pienso que no se le tiene que tener miedo a hacer frente a los problema, sino a la falsa percepción de ser perfecto a a hora de resolverlos. Una vez resueltos los problemas, solo quienes se piensan perfectos demuestran ser irreales", reflexiona Palanca.

Una infraestructura muy necesaria que está muy deteriorada

Esta reparación de urgencia puntual no disipa sin embargo la realidad de tener una infraestructura ya muy deteriorada, que resulta vital para los municipios de costa. El colector de la Epsar recoge aguas residuales de los núcleos de playa desde Puçol hasta La Pobla de Farnals en dirección a la depuradora de La Pobla de Farnals. Estas conducciones han ido colapsando a lo largo del tiempo y de su recorrido "por ser antiguas y desgastarse por los componentes corrosivos de las aguas fecales".

Diversos informes técnicos realizados constataron incidencias en varios puntos de la red, con roturas y colapsos en distintos colectores generales, motivados por el deterioro de la infraestructura tras 27 años de funcionamiento, así como por la afectación al fibrocemento, el colapso del terreno y la erosión en determinados tramos.

Reparación del colector en la rotonda de la V-21 que provocó el cierre de playas en La Pobla y el Puig. / A.P.

No hay que olvidar que a finales de julio, la rotura del colector a su paso por la rotonda de la V-21 en La Pobla de Farnals provocó un vertido de aguas negras en el mar que provocó el cierre durante casi una semana de las playas Medicalia y Puig-Val del Puig de Satamaria, y la Playa Norte del Puig, la más turística que cuenta con bandera azul.

Para solucionar el problema la EPSAR movilizó un importante dispositivo de emergencia integrado por 25 operarios de Global Omnium, además de dos retroexcavadoras, dos camiones cuba, dos dumpers y dos equipos de bombeo y aspiración.