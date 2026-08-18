Massalfassar abre el nuevo carril bici que conecta el municipio con el polígono Mediterráneo y la playa
La vía, de cerca de 800 metros de longitud, ha supuesto una inversión de 377.827,95 euros financiada por la Diputación de Valencia y da respuesta a una demanda de la ciudadanía para mejorar la movilidad y la conexión con el litoral para ciclistas y peatones
El Ayuntamiento de Massalfassar ha abierto al público el nuevo carril para ciclistas y peatones que conecta el núcleo urbano con el polígono Mediterráneo y la pasarela sobre la V-21, facilitando también un acceso más cómodo y seguro hasta la playa. Con una longitud total de cerca de 800 metros, la nueva infraestructura permite mejorar la movilidad diaria tanto de las personas que se desplazan al polígono industrial como al litoral.
La actuación ha contado con una inversión de 377.827,95 euros, financiada íntegramente por la Diputación de Valencia, y responde a una reivindicación de la ciudadanía para disponer de un itinerario más seguro, accesible y sostenible entre el municipio, el polígono y el mar.
El nuevo carril bici dispone de una anchura útil de hasta cuatro metros en la mayor parte del recorrido y ha sido diseñado priorizando la seguridad de las personas. Además, el proyecto ha incorporado nuevo arbolado, bancos y alumbrado, convirtiendo el trayecto en un espacio más confortable tanto para los desplazamientos cotidianos como para el uso recreativo.
Movilidad sostenible
El alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, ha destacado que “hoy hacemos realidad una actuación muy esperada por la ciudadanía. Este carril bici mejora la conexión con el polígono Mediterráneo y con la playa, pero sobre todo ofrece una alternativa segura y sostenible para que cada vez más personas puedan desplazarse en bicicleta”.
Margaix también ha subrayado que “seguimos transformando Massalfassar con infraestructuras que mejoran la calidad de vida. Apostar por la movilidad sostenible es apostar por un municipio más saludable, más accesible y preparado para el futuro”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carles Fontestad, ha señalado que “este proyecto va más allá de la construcción de un carril bici. Hemos creado un recorrido pensado para las personas, con mayor seguridad, nuevo alumbrado, bancos y arbolado que hacen de este itinerario un espacio más amable y agradable para disfrutarlo durante todo el año, tanto en bicicleta como a pie”.
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