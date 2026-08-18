Paiporta cierra unas fiestas de Sant Roc inclusivas, seguras y sostenibles

Paiporta pone el punto final a las fiestas de Sant Roc 2026 con un balance muy positivo, marcado por la participación ciudadana de todas las edades, el ambiente festivo y la convivencia, así como por el buen funcionamiento de los dispositivos municipales desplegados durante estos días. La programación, que ha combinado tradición, cultura, música, actividades infantiles y grandes conciertos en el nuevo recinto ferial, ha reunido a miles de personas y ha permitido recuperar plenamente el espíritu de unas fiestas pensadas para toda la ciudadanía.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que “Sant Roc 2026 ha demostrado que Paiporta tiene muchas ganas de celebrar, de encontrarse y de volver a llenar sus calles de vida. Hemos vivido unas fiestas con una participación vecinal muy diversa, pero también con responsabilidad, respeto y convivencia. Quiero agradecer especialmente el trabajo de todas las personas que han hecho posibles estas fiestas: asociaciones, comparsas, músicos, artistas, trabajadores y trabajadoras municipales, Policía Local, Protección Civil, Espai, servicios de emergencia y todas las personas que han estado trabajando mientras el resto disfrutábamos. Este Sant Roc ha sido, sobre todo, una muestra de que seguimos haciendo pueblo con hermandad”.

Por su parte, la vicealcaldesa, Marian Val, ha puesto en valor la coordinación entre las diferentes áreas municipales y los servicios que han trabajado durante las fiestas. “Organizar unas fiestas de esta magnitud requiere mucho trabajo previo y una coordinación constante. Desde el Ayuntamiento siempre se busca que Sant Roc sea una fiesta para todas y todos, segura, accesible, responsable y sostenible. El resultado nos anima a continuar en esta dirección y demuestra que, cuando todas las áreas municipales, el tejido asociativo y la ciudadanía trabajan en la misma dirección, Paiporta puede ofrecer unas fiestas de referencia”.

Pregón de los Moros y Cristianos de Paiporta. / Medrano Studio'S

La concejala de Cultura, Esther Torrijos, ha señalado que “Sant Roc forma parte de nuestra identidad como pueblo y este año hemos vuelto a comprobar la fuerza que tienen nuestras tradiciones y nuestro tejido asociativo”. Torrijos ha agradecido “la implicación de las asociaciones, comparsas, bandas de música, entidades y colectivos que han participado en la programación” y ha destacado especialmente la combinación de “tradición y nuevas propuestas, actividades para todas las edades y una programación cultural y musical que ha conseguido que las calles y el recinto ferial hayan sido punto de encuentro durante todos estos días”. La concejala ha subrayado que “todos disfrutamos de unas fiestas con más ilusión, más corazón y más Paiporta”, en referencia al eslogan que ha marcado estas fiestas de Paiporta.

La concejala también ha puesto en valor el esfuerzo realizado para ofrecer “una programación diversa y para todas las edades” y ha destacado que “este año hemos contado con artistas de primer nivel como Ana Guerra, dentro de una apuesta por acercar la cultura y la música en directo y de manera gratuita a toda la ciudadanía”. Finalmente, Torrijos ha querido destacar la tradicional Fiesta del Perro, celebrada cada 17 de agosto y organizada por los Festeros del Perro, que “con su procesión y la posterior cremà del Gos pone el broche final a Sant Roc y cierra, como manda la tradición, el ciclo de nuestras fiestas”.

Un dispositivo de seguridad reforzado y sin incidentes graves

Uno de los principales ejes de estas fiestas ha sido el dispositivo especial de seguridad, que ha contado con un refuerzo de efectivos y una coordinación permanente entre la Policía Local, Protección Civil y el resto de cuerpos y servicios implicados. El Ayuntamiento destaca que no se han producido incidentes graves y que el dispositivo ha permitido garantizar el desarrollo normal de los actos, con una respuesta rápida ante las diferentes situaciones surgidas durante las fiestas.

Sopar popular en las fiestas de Paiporta. / Medrano Studio'S

Una de las principales novedades ha sido la incorporación del nuevo dron de videovigilancia, conectado en directo con los equipos de coordinación, que ha permitido mejorar la supervisión de grandes concentraciones de personas y reforzar la capacidad preventiva.

El Ayuntamiento también destaca la consolidación del Punto Violeta y del Punto de Información de la UPCCA como espacios de referencia durante las fiestas. Ambos dispositivos han contribuido a ofrecer información, orientación y acompañamiento a la ciudadanía, reforzando el compromiso municipal con unas fiestas más responsables, inclusivas y libres de violencias.

Asimismo, los servicios de limpieza, mantenimiento y recogida de Espai han trabajado de manera continuada antes, durante y después de los principales actos para minimizar el impacto de las fiestas y facilitar que los espacios públicos recuperasen rápidamente su estado habitual.