Paterna se prepara para las tormentas de verano con la limpieza en más de 5.000 imbornales y 300 rejas de alcanatrillado

El Ayuntamiento de Paterna ha intensificado durante los últimos días los trabajos de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado ante el riesgo de tormentas estivales.

En concreto, se está actuando sobre más de 5.000 imbornales y 300 rejas, unas labores preventivas que continuarán desarrollándose en los próximos días en distintos puntos sensibles y estratégicos del término municipal y sus áreas empresariales.

Estas actuaciones forman parte del dispositivo municipal de prevención frente a episodios de lluvias intensas, con el objetivo de garantizar la correcta evacuación de aguas pluviales y minimizar posibles incidencias ante la previsible llegada de lluvias en los próximos días.

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo quien ha destacado que “las inversiones y obras ejecutadas en los últimos años han reforzado notablemente la capacidad de drenaje de la ciudad. Gracias a estas mejoras, el municipio está preparado, con carácter general, para responder de forma adecuada ante precipitaciones intensas, reduciendo la acumulación de agua y evitando inundaciones relevantes”.

Se han arado 8,38 hectáreas de campos abandonados

En paralelo, el consistorio continúa avanzando en la prevención y mantenimiento del entorno forestal. En este sentido, la brigada de silvicultura ha intervenido en 19,84 hectáreas de interfaz urbano-forestal y en 8,97 hectáreas de masa forestal. Además, se han arado 8,38 hectáreas de campos abandonados con el fin de romper la continuidad forestal y disminuir el riesgo asociado.

Los trabajos también han incluido el acondicionamiento de 2,58 kilómetros de caminos rurales y actuaciones de mantenimiento en 2,01 hectáreas bajo tendidos eléctricos.

De cara a las próximas semanas, el ayuntamiento tiene previsto continuar con estas labores mediante nuevas actuaciones de mejora en otras 4,8 hectáreas de masa forestal, así como con trabajos adicionales de adecuación de caminos rurales.

A este respecto, Sagredo ha puesto en valor que “la ciudad de Paterna cuenta con un Plan de Emergencias ante lluvias intensas, con un protocolo de actuación definido y la activación de medidas de contingencia ante avisos de alerta”.

Trabajos preventivos y limpieza intensiva en imbornales y red de alcantarillado de Paterna 3 / A.P.

Asimismo, la teniente Alcalde de Vivienda, Agua, Memoria y Bienestar Animal, Mercedes Navarro, ha remarcado que “el Ayuntamiento complementa la limpieza anual programada con actuaciones extraordinarias cuando es necesario, reforzando así la prevención y la seguridad de los vecinos y vecinas de Paterna”.

Por su parte, la teniente Alcalde de Policía, Emergencias, Comunicación y Calidad Urbana, Nuria Campos, ha subrayado que “estos trabajos forman parte de una estrategia continua de prevención y adaptación del municipio frente a los efectos del cambio climático, en la que la limpieza y el mantenimiento de la red de drenaje y del entorno natural juegan un papel fundamental para anticiparnos a situaciones de emergencia”.

Con este conjunto de medidas, Paterna refuerza su compromiso con la seguridad, la prevención y la protección del entorno, especialmente ante situaciones meteorológicas adversas propias del periodo estival.