El PP pide la dimisión del concejal de Jardines tras la hospitalización de una mujer por la caída de una rama en el Parque de las Canastas

El Partido Popular de Moncada presentará al próximo pleno una moción para poner en marcha un “plan urgente de choque” para la mejora de los servicios municipales dotado con 2 millones de euros, ante el deterioro que, a juicio de los populares, presenta actualmente el municipio en materia de mantenimiento, limpieza, zonas verdes, alumbrado, señalización, aceras y mobiliario urbano.

La portavoz del PP, Marga Benlloch, reclama al equipo de gobierno que “deje de actuar únicamente cuando el problema ya se ha producido” y apuesta por una política municipal basada en la prevención, el mantenimiento y la respuesta inmediata a las necesidades de los vecinos.

“Moncada necesita un plan de choque, no más parches. Los vecinos están viendo cómo se deterioran nuestras calles, parques y espacios públicos mientras el ayuntamiento reacciona tarde y de manera insuficiente”, señala Benlloch.

Los populares consideran especialmente preocupantes los sucesos registrados este mes de agosto. En el Parque de las Canastas, nombre popular que recibe el parque de la plaza Doctor Emilio Ramón Llín, una mujer resultó herida tras caerle varias ramas de un árbol mientras se encontraba sentada en un banco, lo que obligó a la intervención de los Bomberos y al acordonamiento de la zona ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Días después, otra rama cayó en las instalaciones de la Piscina Municipal, afortunadamente sin causar daños personales al producirse durante la madrugada.

Margarita Benlloch Soler, Partido Popular de Moncada. / A.M.

“No podemos esperar a que una rama caiga para acordonar un parque o a que ocurra un accidente para solucionar un problema que llevaba tiempo existiendo. El Ayuntamiento tiene que anticiparse y garantizar que los espacios públicos sean seguros”, afirma la portavoz popular.

El PP pide la dimisión de Iván Bailach

En este contexto, el Partido Popular reclama la dimisión del concejal responsable del área de Jardines, Iván Bailach, ante lo que considera una falta de respuesta política suficiente a las deficiencias acumuladas en el mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado municipal.

“Si después de años de advertencias y de dos episodios recientes de caída de ramas en espacios públicos seguimos sin una política preventiva eficaz, alguien tiene que asumir responsabilidades políticas”, apunta Benlloch.

El PP recuerda que esta situación no se limita al arbolado. Aceras deterioradas, señalización insuficiente, problemas de alumbrado, limpieza viaria, contenedores, mobiliario urbano y espacios públicos que requieren mantenimiento forman parte de un problema global que, según los populares, afecta a distintos puntos del municipio.

Dos millones de euros y actuaciones en seis meses

El plan de choque propuesto por el PP contempla una inversión de 2 millones de euros para actuar de manera inmediata sobre las principales deficiencias del municipio.

La propuesta incluye la revisión integral del arbolado y las zonas verdes; reparación de aceras, calzadas y pasos de peatones; mejora del alumbrado; renovación de la señalización; refuerzo de la limpieza y el baldeo; revisión y sustitución de contenedores; renovación del mobiliario urbano y actuaciones de mejora de parques y espacios públicos.

La moción plantea además que los servicios técnicos municipales elaboren en un plazo máximo de 30 días un diagnóstico integral del estado de los servicios y espacios públicos de Moncada y que las actuaciones urgentes se ejecuten en un plazo máximo de seis meses.

“Queremos poner dinero, plazos y control encima de la mesa. No basta con anunciar actuaciones: hay que saber qué se va a hacer, dónde, cuánto cuesta y cuándo estará terminado”, explica Benlloch.

La moción también reclama al equipo de gobierno que inicie de inmediato la elaboración del Presupuesto Municipal de 2027 y presente un primer borrador a los grupos de la oposición antes de finalizar este año.

“Moncada no puede seguir funcionando a golpe de parche. Necesitamos planificación, presupuesto y mantenimiento preventivo. El Ayuntamiento tiene que recuperar la capacidad de anticiparse a los problemas y garantizar unos servicios municipales a la altura de los vecinos”, concluye la portavoz popular.