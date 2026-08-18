Prohibición de actividades al aire libre, piscinas gratuitas y cierre de paelleros ante la alerta roja de calor en l'Horta

Los municipios de l'Horta se preparan ante la alerta roja por calor extremo decretada por Aemet para este miércoles 19 de agosto, con temperaturas máximas que superarán los 40 grados. Además de las recomendaciones de la Generalitat Valenciana, los municipios han convocado el cecopal para establecer una serie de medidas extraordinarias.

Torrent ha sido uno de ellos, la ciudad con más habitantes de la comarca ha decretado el cierre de paelleros públicos de las áreas recreativas de la Marxadella y la Canyada del Conill, así como la prohibición de usar paelleros y barbacoas en parcelas privadas, así como las quemas agrícolas. También quedan prohibidas las tracas, las mascletàs y los fuegos artificiales en todo el término municipal.

Torrent suspende también las actividades deportivas al aire libre y las previstas en pabellones municipales sin climatización. Las actividades programadas en instalaciones deportivas municipales con aire acondicionado se mantienen, al igual que la apertura de las piscinas municipales.

A nivel de prevención, se pone en marcha de manera preventiva, a primera hora de la mañana, el sistema de cañones de agua SIDEINFO en El Vedat para refrescar la masa forestal. Además, el sistema continuará activándose automáticamente cuando se den las condiciones establecidas. Se intensifica la vigilancia y las tareas de prevención por parte de la Policía Local, Protección Civil, el resto de servicios de emergencia y el voluntariado de Cruz Roja.

Los cañones refrescan el área boscosa del Vedat / A.T.

Además permanecen habilitados como refugios climáticos: el Hall del Ayuntamiento, la Biblioteca Metro, la Biblioteca de la Casa de la Cultura, la Sala de Lectura de Parc Central, la Casa de la Dona, l'Espai Jove y CIJ,el Centre de Majors Mare de Déu de l'Olivar y los cuatro centros sociales municipales.

Piscina gratis en Silla

En Silla, directamente se ha decretado tras reunirse el Cecopal, el cierre del Polideportivo Municipal y del cementerio (excepto entierros) Además se cancela la clase de aquagym a la piscina municipal, la cual permanecerá abierta como refugio climático con entrada gratuita hasta agotar el aforo.

Desde el consistorio pide a sus ciudadanos que viglen los síntomas del golpe de calor (mareos, confusión, temperatura elevada, sudoración intensa…) y que telefoneen al 112 ante cualquier emergencia. También copartenlas reocmendaciones generales ante calor extremo, como beber abundante agua y líquidos, comer en pequeñas cantidades, preferentemente ricas en frutas y verduras, usar ropa fina, no ajustada, de colores claros y que cubra la mayor superficie posible y nunca dejar a los niños, personas mayores o animales domésticos en un coche aparcado.

Burjassot, por su parte, h ainformado que la piscina Municipal permanecerá abierta mañana miércoles 19 hasta las 22.00 horas, ampliando su horario.

Benetússer cierra paelleros

Benetússer también ha reunido a su Cecopal y ha establecido el cierre de los paelleros de Monte Alto y el Cementerio Municipal. También se refuerzará el seguimiento de personas mayores que viven solas por parte de Servicios Sociales.

Benetússerrecuerda que cuentacon espacios municipales climatizados disponibles en el Centro Municipal de Convivencia, de 9 a 21 horas, el Ayuntamiento de Benetússer i Nou Espai, de 9 a 14.30 horas y el Espai Jove, de 9 a 17 horas.

Respecto a los trabajadores municipales, se aplicará el protocolo por altas temperaturas, medidaque ocmparten todoslos municipios.