Torrent intensifica la limpieza de imbornales y barrancos ante la previsión de lluvias de septiembre

El Ayuntamiento de Torrent está reforzando durante estas semanas las labores de mantenimiento y limpieza de diferentes puntos del término municipal ante la posibilidad de episodios de lluvias intensas durante los próximos meses. Las actuaciones abarcan tanto la limpieza de imbornales y la red de drenaje urbano como los trabajos de desbroce y retirada de vegetación en barrancos y caminos rurales, con el objetivo de mantener despejados los espacios y favorecer la correcta evacuación del agua.

A través de Aigües de l’Horta, el consistorio ha intensificado en estas fechas la campaña de limpieza de imbornales iniciada a principios de agosto, como medida preventiva ante las posibles tormentas que puedan producirse durante el mes de septiembre. El objetivo es minimizar el riesgo de inundaciones, reduciendo la escorrentía y facilitando la entrada de las aguas de lluvia en la red de colectores.

Los trabajos se están desarrollando especialmente en los puntos más proclives a sufrir acumulaciones y anegaciones de agua, entre ellos las calles Azorín, Simancas, San Valeriano, Constitución, 25 de Abril, Pintor Ribera y Germanies, así como en el entorno del campo de San Gregorio. También se está actuando en Padre Méndez, avenida al Vedat y en los imbornales del Parc Central, además de otros puntos de la red considerados prioritarios.

La alcaldesa y el concejal de Urbanimo supervisan los trabajos de limpieza de imbornales y barrancos en Torrent. / A.T.

Esta campaña se suma a las labores de limpieza preventiva que Aigües de l’Horta realiza durante todo el año en los colectores e imbornales de Torrent, priorizando aquellas zonas cuya red presenta una mayor antigüedad o que se encuentran en puntos considerados críticos. Estas actuaciones permiten mejorar el funcionamiento de la red durante episodios de lluvias torrenciales, aumentar la capacidad de los colectores y, de manera directa, favorecer el correcto funcionamiento de los sistemas de captación de agua.

El 50% revisado

Hasta la fecha, se han revisado y limpiado alrededor del 50 % de los imbornales existentes en el municipio, dando continuidad a un programa de mantenimiento que permite anticiparse a posibles problemas de obstrucción y mejorar las condiciones de la red de drenaje antes de los episodios de precipitaciones.

El proceso de limpieza incluye el levantamiento de la rejilla de cada imbornal y la retirada de cualquier elemento que pueda impedir el paso del agua. Posteriormente, se extraen los sedimentos acumulados en la caja del imbornal y los residuos se recogen en bolsas para su posterior retirada a vertederos controlados. Una vez finalizada la intervención, los operarios comprueban el correcto funcionamiento del imbornal y su capacidad para recoger el agua.

Desde elayuntamiento se recuerda también la importancia de la colaboración ciudadana para mantener estos elementos en buenas condiciones. En este sentido, se recomienda no depositar en los imbornales sólidos, plásticos, restos de obras ni otros residuos, ya que pueden provocar obstrucciones y dificultar la entrada del agua de escorrentía a la red.

Tareas de desbroce en Torrent. / A.T.

De forma paralela, el Consell Agrari Municipal continúa durante estas semanas con los trabajos de mantenimiento en diferentes zonas rurales del término municipal. La brigada de trabajadores incorporados a través del SEPE, dentro del programa de Zonas Rurales Deprimidas, está realizando, entre otras actuaciones, trabajos de retirada de cañas y vegetación en las zonas en las que desarrolla sus labores.

Intensificación de trabajos en septiembre

Asimismo, está previsto que a principios de septiembre se intensifiquen las labores de limpieza y mantenimiento de los márgenes y cauces de los barrancos del término municipal. Estos trabajos permitirán mantener despejadas las zonas de paso del agua y facilitar las labores de mantenimiento y actuación ante posibles episodios de lluvias intensas.

El Consell Agrari también desarrolla trabajos de desbroce y limpieza en caminos rurales próximos a barrancos, contribuyendo a mantener despejada la vegetación de estos espacios, mejorar la visibilidad y favorecer unas mejores condiciones de circulación para los conductores que utilizan estas vías.

Protocolo de emergencia

Torrent cuenta, además, con un protocolo de emergencia ante episodios de lluvias intensas que implica a diferentes áreas y servicios municipales, con el objetivo de garantizar una actuación coordinada ante situaciones de precipitaciones torrenciales. Dentro de este dispositivo, se realiza un seguimiento de los puntos más sensibles y se mantienen preparados los medios necesarios para intervenir en caso de que sea necesario.

En previsión de posibles episodios de precipitaciones, Aigües de l’Horta mantiene a disposición del municipio equipos de retén, con furgonetas equipadas para tareas de señalización y achique de agua. Los operarios podrán realizar revisiones continuadas del estado de los puntos considerados conflictivos durante los episodios de lluvia.

Asimismo, se contará con un equipo de trabajo equipado con camión cuba para realizar labores de achique y limpieza en aquellos puntos que puedan presentar acumulaciones de agua o incidencias durante un episodio torrencial, reforzando así la capacidad de respuesta del municipio.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “desde el Ayuntamiento trabajamos durante todo el año para mantener en las mejores condiciones posibles los espacios y las infraestructuras que pueden verse afectados ante episodios de lluvias intensas. La prevención es fundamental y por eso estamos actuando de manera coordinada en la limpieza de imbornales, barrancos y caminos rurales, además de mantener preparados los medios necesarios para responder ante posibles situaciones de emergencia”.

Por su parte, el concejal del Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha señalado que “mantener limpios los imbornales y los puntos de evacuación de agua es fundamental para favorecer el correcto funcionamiento de la red de drenaje. A estas actuaciones se suman los trabajos que se realizan en barrancos y caminos rurales, donde la retirada de vegetación y residuos permite mantener estos espacios despejados y facilita una respuesta rápida ante posibles lluvias”.

Estas actuaciones forman parte de los trabajos de mantenimiento que el ayuntamiento desarrolla de manera continuada en el término municipal, tanto para mejorar la prevención frente a incendios durante los meses de mayor riesgo como para mantener despejados los espacios y favorecer la correcta evacuación del agua ante posibles episodios de precipitaciones.