Alarma por el 'polvorín del Vedat' : Torrent activa una treintena de veces sus cañones de agua este verano

Los cañones de agua que protegen El Vedat de Torrent frente al riesgo de incendios forestales se han activado hasta en 28 ocasiones en 14 días durante este verano de forma automática, cada vez que la alarma por calor ha alcanzado el nivel rojo. El sistema también permite la activación manual y los responsables municipales han recurrido a ella durante otros cinco o seis días coincidiendo con algunas de las jornadas más calurosas de la temporada.

La activación del dispositivo refleja la intensidad de las temperaturas registradas este verano y la vigilancia que mantiene el Ayuntamiento sobre una de las zonas más sensibles del municipio. El Vedat, ampliamente urbanizado y con una importante presencia de viviendas, llega a duplicar su población durante los meses estivales debido al uso de las segundas residencias.

Limpieza de 22.000 metros cuadrados

A pesar del sistema de protección contra incendios, los vecinos reclaman que se extremen las medidas preventivas y advierten de que persisten algunos puntos que consideran especialmente vulnerables. Uno de ellos se encuentra en la calle Pablo Neruda, donde una parcela forestal de unos 22.000 metros cuadrados mantiene en alerta a los residentes de las viviendas próximas.

Una acumulación de madera en la parcela. / Levante-EMV

Los vecinos denuncian el supuesto estado de abandono del terreno, en el que, según aseguran, se acumulan pinos secos, árboles caídos y abundante vegetación sin desbrozar. Una situación que, a su juicio, convierte la parcela en un «grave riesgo para la seguridad de cientos de familias».

La parcela tiene además un importante valor ambiental, ya que alberga especies características del bosque mediterráneo, pero se encuentra completamente rodeada de viviendas. Los residentes aseguran que han trasladado en reiteradas ocasiones sus quejas al Ayuntamiento de Torrent sin que, hasta el momento, el problema haya quedado resuelto.

"Un auténtico polvorín"

Los afectados aseguran que han solicitado al consistorio que requiera al propietario del terreno para que cumpla con su obligación de mantener la parcela en condiciones adecuadas de seguridad. También plantean que, si el titular no actúa, el Ayuntamiento pueda ejecutar los trabajos de forma subsidiaria y posteriormente repercutir el coste al propietario, tal y como contempla la normativa.

Según los vecinos, ninguna de estas actuaciones se ha materializado hasta la fecha. Con la llegada de las altas temperaturas, la preocupación se ha incrementado y los residentes describen el terreno como «un auténtico polvorín».

El temor de los afectados es que un eventual incendio en esta zona pueda propagarse rápidamente debido a la acumulación de vegetación y restos secos y terminar afectando a las viviendas colindantes. «Luego llegarán las lamentaciones», advierten, mientras reclaman que se actúe antes de que se produzca una situación de emergencia.

Torrent prepara la limpieza de 50 parcelas privadas

El Ayuntamiento de Torrent es consciente de la problemática que generan algunas parcelas de titularidad privada que presentan un deficiente estado de conservación. El concejal de Urbanismo, José Gozalvo, explicó recientemente que el consistorio prepara una actuación subsidiaria para intervenir en alrededor de 50 parcelas de particulares que necesitan trabajos de desbroce.

Los árboles llegan a las parcelas colindantes. / Levante-EMV

La actuación pretende dar respuesta a terrenos cuyos propietarios no han acometido las labores de mantenimiento necesarias, una situación que, según el consistorio, puede verse agravada cuando las parcelas pertenecen a varios herederos o cuando los titulares carecen de recursos para afrontar los trabajos. Sin embargo, la intervención todavía tendrá que esperar. La licitación del servicio está prevista para septiembre, cuando las empresas especializadas podrán presentar sus ofertas.

Los vecinos de El Vedat desconocen por ahora si la parcela de la calle Pablo Neruda, sobre la que vienen reclamando una actuación, figura entre los terrenos incluidos en este futuro dispositivo de limpieza.

Mientras tanto, los cañones de agua continúan preparados para responder ante los episodios de máximo riesgo y ya han entrado en funcionamiento en 28 ocasiones este verano. Pero los residentes insisten en que la prevención no puede limitarse a la respuesta automática ante una alerta de calor y reclaman que se elimine también la vegetación acumulada en los puntos más próximos a las viviendas.